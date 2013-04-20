به گزارش خبرنگار مهر، محمد پژمان ظهر شنبه در نشست هم‌اندیشی و تبیین سیاست‌های درآمدی شهرداری مشهد در سال 92 و در جمع معاونان، مدیران مالی و شهرداران مناطق مختلف مشهد اظهار کرد: تمایلی به ادامه کار بعد از تشکیل شورای چهارم شهر مشهد ندارم و تاکید و درخواست بنده برای ادامه کارها و عزم جدی در انجام امور از آن رو است که نمی‌خواهم این گونه تلقی شود که در صفحه کاغذ صحبتی مطرح و تصمیمی اتخاذ شد و در انتها راه به جایی نبرد.

وی بیان کرد: مشهد هم اکنون وارد عرصه‌های جدیدی از پیشرفت شده و صحبت از هزینه‌های هزار میلیارد تومانی مانند آن است که اصلا قرار نیست هیچ کاری در این شهر انجام شود.

وی تاکید کرد: تخصیص بودجه‌های 1000 و 10 هزار میلیاردی به مشهد در برابر حجم انبوه پروژه‌هایی که در این شهر کلید می‌خورد، رقمی نیست و به همین دلیل شهرداری مشهد در برهه کنونی باید زیر بار تعهدات سنگینی برود که کاهش کمک‌های دولتی، تورم از جمله آن‌هاست.

وی یاد آور شد: سال گذشته شهرداری توانست بدون کمک دولت به فعالیت خود ادامه داده و پروژه‌های بزرگی را که آبروی شهر مشهد است، به سرانجام برساند

پژمان تصریح کرد: اگر می‌گویم "بدون کمک دولت" به دلیل آن است که سهم اعتبارات تخصیص یافته دولتی بسیار جزئی است و دیده نمی‌شود و در عین حال اگر کمک‌های دولت وجود داشت، کارها به مراتب بهتر انجام می‌شد، اما در هر صورت شهرداری مشهد توانست خود را در چنین شرایطی به خوبی مدیریت کند.

وی گفت: غالبا زمانی که صحبت از اتمام دوره کاری است، رخوت‌هایی در بین افراد حاکم می‌شود و با تغییر فضاهای ذهنی، بحث‎های متفرقه به میان می‌آید، اما خوشبختانه کارکنان شهرداری با عزم و اراده و تیزبینی در پی خدمت‌رسانی بیشتر بوده و این کار و تلاش نه تنها به نسبت گذشته کمرنگ نشده بلکه انگیزه کار کردن نیز بیشتر شده است.

پژمان با اشاره به اینکه اعتقاد ما بر این است که تا هر زمان که فرصت کار کردن داریم، باید از آن استفاده کنیم چرا که عقب‌ماندگی‌ها و کارهای انجام نشده آنقدر در این شهر زیاد است که همت بالا و عزم جدی می‌طلبد افزود: گمان نمی‌کنم در خانواده بزرگ شهرداری خدمت کارمند یا مسوولی وجود داشته باشد که به واحد واحد این شهر بزرگ نرسیده باشد؛ گواه این مدعا نیز تشکر و قدردانی مردم شهر مشهد و ابراز نشانه‌های محبت آنان، نسبت به خادمان خود در شهر آقا علی بن موسی الرضا(ع) است .

وی با بیان اینکه وقتی از بیرون به این مجموعه نگریسته می‌شود، تغییر و تحولات به خوبی رصد می شود تاکید کرد: کارکنان شهرداری به عنوان سرمایه‌های این نهاد بزرگ اجتماعی اتفاقات خوبی را طی چند سال گذشته در این کلانشهر مذهبی رقم زده‌اند که امید است این عزم و اراده همچنان در دوره‌های بعدی نیز تداوم یابد.

وی با تاکید بر اینکه تمایلی به ادامه کار بعد از تشکیل شورای چهارم شهر مشهد ندارم، اضافه کرد: تاکید و درخواست بنده برای ادامه کارها و عزم جدی در انجام امور از آن رو است که نمی‌خواهم این گونه تلقی شود که در صفحه کاغذ صحبتی مطرح و تصمیمی اتخاذ شد و در انتها راه به جایی نبرد.

شهردار مشهد ادامه داد: ممکن است تا زمانی که افراد بعدی سر کار می‌آیند و به چم و خم کار وارد می‌شوند، فرصت عملیاتی کردن کارها برایشان به سرعت فراهم نشود، از همین رو از تمامی کارکنان در تمامی بخش‌های این نهاد اجتماعی خواسته‌ام همراهی لازم را به عمل آورند.

پژمان علت تاکید خود را در محقق شدن بخش قابل توجهی از بودجه درآمدی مناطق در نیمه نخست سال، جلوگیری از به وجود آمدن حجم سنگین کاری و انتقال آن به نیمه دوم سال عنوان کرد و گفت: از مناطق خواسته‌ام در حوزه مشارکت و سرمایه‌گذاری سخت فعالیت کنند تا کار برای فعالیت دور بعد شهرداری مشهد سنگین نباشد.

وی ادامه داد: علت این درخواست بنده نیز آن است که مشهد شهری با ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری بالاست و تنها نیازمند فراهم کردن ساز و کارهایی به منظور پشتیبانی از سرمایه‌هاست.

شهردار مشهد همچنین بر ضرورت توجه به ضوابط و رعایت آن‌ها تاکید کرد و گفت: کارکنان شهرداری باید در رعایت ضوابط و قوانین و مقررات جدی باشند چرا که عدم رعایت قوانینی چون ممنوعیت فروش تراکم، طبقه مازاد، عدم احداث پارکینگ سبب شده کیفیت زندگی در شهر رو به تنزل باشد.

پژمان یاد آور شد: این دلیل نمی‌شود که از قاعده‌ای به دلیل فراگیر بودن و داشتن درخواست عمومی سر باز زد و با خود گفت عدم رعایت برخی ضوابط از سوی افراد سبب درآمدزایی برای شهرداری می‌شود و اگر از سر اراده و شناخت به سمت تغییر پروژه‌ها برویم و ظرفیت‌های بر زمین مانده را استفاده کنیم، نیازی به قاعده و ضابطه شکنی نیست و حتی به بیشتر از آنچه اکنون سرمایه ماست، دست یافته و شهر را از آسیب حفظ می‌کنیم.

وی تصریح کرد: لازمه این کار آن است که مردم را با وظایف خود آشنا کرده تا حقوق شهروندی را که متوجه آن هاست، ادا کنند و از رهگذر این آگاه سازی عمومی، درآمدهای پایداری نیز برای شهرداری رقم می‌خورد.

شهردار مشهد با اشاره به تحقق 64 میلیارد تومانی درآمدی شهرداری از محل درآمدهای پایدار گفت: اگر چه این رقم حتی کفاف هزینه‌های رفت و روب این کلانشهر نیز نمی‌شود اما بایستی از یک مقطع کار را شروع و مردم را به مشارکت در هزینه‌های شهر خود تشویق کرد.

پژمان ادامه داد: نباید اینگونه باشد که برای خرید یک دستگاه اتوبوس 180 میلیارد تومان هزینه کنیم و شهروندان در ازای بهره‌مندی از این خدمات حاضر نباشند هزینه‌ای صرف کنند و بخواهند از خدمات رایگان استفاده کنند.

وی در عین حال ابراز امیدواری کرد دولت بعدی لایحه معقول و منطقی برای تعیین محل‌های درآمدی پایدار شهرداری به مجلس شورای اسلامی ارائه کند تا شهرداری‌ها به جای آویزان شدن به پول ناشی از تخلفات پروانه و پایانکار به اداره امور شهر بر مبنای درآمدهای پایدار بپردازند.

شهردار مشهد کارکنان شهرداری مستقر در نواحی را به مردم مداری و احترام به ارباب رجوع توصیه کرد و گفت: اگر قرار باشد درآمدی برای شهر حاصل شود، برای تامین رضایت، رفاه و آسایش مردم است؛ اینگونه نباشد که برای تامین رفاه مردم، مصالح و جایگاه آنان در صف ارباب رجوع خدشه‌دار شود و نسبت به جلب رضایتمندی آنان بی‌توجهی شود.