به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام قاسم لیوانی ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران استان با بیان اینکه طلبه در استان زیاد است اما روحانی که امام جماعت شود، کم است اظهارداشت: مرکز رسیدگی به مساجد استان برای همه اعضای هیات امنا، امام جماعت و خدام مساجد شرح وظایف تعیین کرده است و در پایان هر سال ارزشیابی و نظارت بر مساجد استان را نیز انجام می دهد.

وی افزود: پشتیبانی فکری و دفاع از اصل ولایت فقیه همراه با برخورد قاطع، محکم و به موقع با گرایش ها و توطئه های دشمنان علیه مکتب اهل بیت و انقلاب اسلامی در چهارچوب مقررات جمهوری اسلامی و تبیین وگسترش تعمیق فرهنگ اسلام ناب محمدی در جامعه از طریق انتشار نشریه و دیگر کار های فرهنگی، تبلیغی در مساجد و تقویت جنبه های معنوی و انقلابی جامعه اسلامی بخشی از شرح وظایف مرکز رسیدگی به امور مساجد است.

وی ادامه داد: ایجاد وحدت و انسجام بین نیروهای فعال و انقلابی مساجد، نصب و عزل امام جماعت و دیگر مسئولان مساجد از قبیل هیئت امنا و هیئت مدیره مساجد، ایجاد مراکز تحقیقی و علمی، فرهنگی جاذب و فراخور جامعه اسلامی در چهارچوب اهداف بلند مدت فرهنگی، آموزش مسائل عقیدتی، اخلاقی، مبانی سیاسی اسلام ناب محمدی از طریق جذب اساتید فنی به مساجد و دعوت امت اسلامی به بهره برداری لازم از امکانات فراهم آمده از دیگر وظایف این مرکزاست.

حجت الاسلام لیوانی در ادامه تصریح کرد: تاسیس بانک اطلاعاتی اسلامی، پاسخگویی به مسائل مستحدثه و مبتلا به امت اسلام در راستای فتاوا و فرامین حکومتی ولی امر مسلمین، برنامه ریزی در جهت ارتقای فکری و سیاسی ائمه جماعات مساجد و تقویت بنیه علمی آنان با تاکید بر شرایط زمان و مکان بخش دیگری از وظایف این مرکز است وامیدواریم با این اقدامات شاهد تحولات خوبی در مساجد استان باشیم.