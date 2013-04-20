محمد مردی در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: سال گذشته موفق به کسب عنوان قهرمانی مسابقات بوکس رده سنی جوانان قهرمانی کشور شدم و با عضویت در تیم ملی به رقابت های جهانی نیز اعزام شدم اما در قم توجه به این اتفاق نشد در حالی که در سایر استان ها قهرمانان بوکس از جایگاه بالایی برخوردارند.

تحمل فشارهای زیاد مقابل مشت های حریفان

وی ادامه داد: در تمرینات و مسابقات ضربات و سخت های زیادی را در مقابل مشت های حریفان تحمل می کنیم تا با حضور موفق در مسابقات مختلف موجب سربلندی استان قم شویم اما از مسئولان می‌خواهم که کمی به نیازهای ما رسیدگی کنند.

قهرمان بوکس جوانان کشور در سال 91 در ادامه بیان داشت: خوشحالم از اینکه توانستم با کسب مدال در مسابقات قهرمانی جوانان کشور برای اولین بار در موفقیت تیم بوکس استان قم در کسب عنوان قهرمانی پیکارهای جوانان کشور موثر و مفید باشم.

خانواده ام ترجیح می دهند که بوکس را کنار بگذارم

وی افزود: از سنین کم ورزش بوکس را شروع کرده و مشوق اصلی‌ام در این ورزش خانواده ام بوده اند اما اکنون شرایط به شکلی پیش می رود که به دلیل کم توجهی به این رشته خانواده ام ترجیح می‌دهند که بوکس را کنار بگذارم در حالی که دلم این را نمی خواهد.

مردی ابراز داشت: از سه سال قبل که وارد تیم ملی شده و از همان زمان در مسابقات مختلف شرکت کردم، خوشبختانه چند مقام مسابقات کشوری را به دست آورده ام و همچنین در مسابقات بوکس جهانی نیز شرکت داشتم که در این مسابقات موفق نشدم ولی باید حمایت شویم تا بتوانیم در میادین آتی برای ورزش استان و کشور مدال کسب کنیم.

باید برای فعالیت حرفه ای در این رشته از نظر مالی تامین باشیم

دارنده مدال طلای مسابقات قهرمانی بوکس جوانان کشور در سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی در ادامه تصریح کرد: با وجود استعدادهای زیادی که در استان قم در این ورزش داریم ولی هرگز صدا و سیما ورزش بوکس را نشان نمی‌دهد و مسئولان نیز به این ورزش کم‌توجه بوده و حقوق و مزایای ما نیز در استان و تیم ملی بسیار ناچیز است.

دارنده مدال طلا و عنوان قهرمانی کشور در سال قبل تاکید کرد: متاسفانه یکی از بزرگترین مشکلات ما به بحث مسائل مالی باز می گردد چون این ورزش نیازهای زیادی را می طلبد و باید برای فعالیت حرفه ای در این رشته از نظر مالی تامین باشیم.