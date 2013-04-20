به گزارش خبرنگار مهر، رضا امیرخانی جمعه شب در ادامه سلسله نشست‌های "سیاست عین دیانت" با موضوع ادبیات انقلابی در دانشگاه علوم پزشکی کاشان اظهار داشت: پایه‌گذار انقلاب اسلامی ایران امام راحل(ره) است بنابراین باید از امام سخن گفت نه افراد دیگر چراکه نام انقلاب اسلامی با امام خمینی(ره) زنده است.

وی با بیان اینکه انقلاب اسلامی انقلاب پیامکی نبود، گفت: انقلاب اسلامی از جنس هیجان نبود بلکه با عمیق‌ترین فعالیت‌های فرهنگی شکل گرفت.

امیرخانی خاطرنشان کرد: انسان انقلابی که من می‌شناسم امام خمینی(ره) است و نکته مهم‌تر آن این که امام راحل و یارانش در دوران زندگی خود هیچکدام از این جنس کارها را نکردند.

امیر خانی افزود: امام خمینی(ره) روش‌مندانه به فعالیتش می‌نگریست، در حالی در دهه هشتم عمر خود به آرمان اصلی خود رسید که در دهه دوم زندگی خود ذهنش معطوف آن بوده‌است.

وی همچنین با یادآوری اینکه انقلاب ما تنها انقلابی است که نقش گروه‌های مسلح به عنوان مبارز انقلابی در آن بسیار کم بوده‌است، عنوان کرد: انقلاب اسلامی توانست در جان و فکر انسان‌ها تغییراتی ایجاد کند و این تغییرات در فاصله زمانی بسیار طولانی به انقلاب اسلامی منجر شد.

نویسنده کتاب "نفحات نفت" با تاکید بر اینکه علمای شیعه در طول تاریخ همواره به دنبال حکومت اسلامی بودند، ابراز داشت: تفاوت کار امام خمینی(ره) با افراد دیگر این بود که توانست این موضوع را در عرصه آکادمیک حوزه علمیه از حاشیه به متن و اصل آورد.

امیرخانی متذکر شد: همه یاران امام مشغول کار فرهنگی بوده و هیچ کدام از آنها وارد کاری جز روشنگری نشدند، چراکه اصل انقلاب اسلامی از جنس روشنگری بوده است.