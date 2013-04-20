به گزارش خبرگزاری مهر، حسین انواری در نشست اعضای کمیته امداد متشکل از شورای مرکزی و شورای معاونین با تولیت آستان مقدس حضرت معصومه (س) که در حرم مطهر برگزار شد، افزود: یکی از مشکلات اساسی در میان خانواده های تحت پوشش، آگاهی کم آنها نسبت به سبک زندگی اسلامی، موضوع مد نظر مقام معظم رهبری است.

وی با بیان اینکه همین مساله موجب بروز ضعف هایی شده است، اضافه کرد: از این رو کمیته امداد تلاش زیادی در معرفی سبک زندگی اسلامی به خانواده ها داشته و در این عرصه اقدامات زیادی انجام پذیرفته است.

سرپرست کمیته امداد به نقش مردم در خدمت رسانی این نهاد اشاره کرد و گفت: بر اساس سخنان حضرت امام خمینی(ره) مردم در فعالیت های خدمت رسانی کمیته امداد، از مهمترین ارکان هستند و در صورتی که آنها نباشند، این جایگاه دیگر قابل عرضه نیست.

انواری افزود: به لطف خدا، کمیته امداد با توجه به حضور مردم در این عرصه و ارائه کمک های مالی و خدمات دیگر، توانسته توفیقات زیادی به دست آورد، تا جایی که با توجه به مشکلات کسری بودجه، مردم کاستی ها را جبران کردند.

وی با تاکید بر اینکه اگر در تمامی عرصه های نظام این بعد تقویت شود، می توان اهداف عالی نظام را محقق کرد، ادامه داد: تامین نیازها و آسایش مردم از اصول نظام اسلامی ماست و کمیته امداد علاوه بر این کار، در میان مددجویان، استعداد های نهفته را شناسایی کرده و با سرمایه گذاری در این عرصه، راه را برای برطرف کردن مشکلات معیشتی همراه ساخته است.

وی ادامه داد: بر اساس این سیاست، در سال 91 توفیقات قابل توجهی به دست آمد که با برنامه ریزی های صورت گرفته، در سال جاری، موفقیت های مضاعفی به دست خواهد آمد.

