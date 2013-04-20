به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سیروس فتحی ظهر شنبه در حاشیه بازدید از کشفیات چند روز اخیر مأموران فرماندهی انتظامی شهرستان دماوند در جمع خبرنگاران بیان داشت: در رابطه با کشفیات مذکور نزدیک به 10 نفر دستگیر و به مقامات قضایی ارجاع داده شدند.

وی ادامه داد: یکی از وظایف ذاتی نیروی انتظامی استقرار امنیت اجتماعی است، در همین راستا همه تلاش فرماندهی انتظامی شرق استان تهران و مجموعه تحت امر آن بر ارتقای سطح امنیت و حصول رضایت مردم معطوف شده است.

فتحی تصریح کرد: با وجود چنین رویکردی، فرماندهی انتظامی شرق استان تهران آغاز سال جدید را با طرحهای مختلف و کشفیات گسترده در محدوده این فرماندهی همراه ساخت.

وی افزود: نمونه چنین خدمتی را امروز در حوزه فرماندهی انتظامی شهرستان دماوند با کشف و ضبط لوازم سرقتی مانند تجهیزات مخابراتی، لوازم خانگی، خودروی سواری و... می توان دید.

فرماندهی انتظامی ویژه شرق استان تهران، کشف بیش از 220 کیلوگرم مواد مخدر، دستگیری شمار کثیری از مجرمان سابقه دار و دستگیری بزهکاران فعال در زمینه سرقت را به عنوان مهمترین اقدامات این مجموعه در ابتدای سال جاری برشمرد.

وی از همراهی و همدلی مردم شریف شرق استان تهران با نیروی انتظامی در اطلاع رسانی به هنگام موارد مشکوک قدردانی کرد.