داوود نجفیان در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: در اعماق زمین گسلهایی وجود دارد که می تواند به عنوان منابع آبی قابل توجهی مورد استفاده قرار گیرد.

وی با بیان اینکه روش استحصال آب از این گسلها، حفر چاه عمیق است، اضافه کرد: در دو منطقه کوههای تالش و کوههای سبلان گسل هایی به این منظور شناسایی شده است.

مدیر کل آب منطقه ای استان معتقد است با توجه به نیاز آبی استان ضروری است از روشهای نوین نسبت به تامین آب لازم برای سه مصرف عمده شرب، صنعت و کشاورزی اقدام شود.

وی همچنین از اجرای طرح تولید آب کشاورزی از پساب تولیدی فاضلاب شهر اردبیل خبر داد و افزود: اجرای این مهم در حال مطالعه بوده و پیش بینی می شود با عملیاتی کردن آن نتایج قابل توجهی به دست آید.

آبیاری 21 درصد از اراضی استان

نجفیان تاکید کرد: در حال حاضر 300 لیتر در ثانیه خروجی تصفیه خانه اردبیل است که با اجرای این طرح می تواند به 40 میلیون متر مکعب افزایش یابد.

وی با بیان اینکه هم اکنون 200 هزار هکتار از اراضی استان مستعد آبیاری است، اما فقط 98 هکتار با امکانات فعلی آبیاری می شود، یادآور شد: بخش کشاورزی استان اردبیل در طول سال برای آبیاری اراضی به 686 میلیون متر مکعب آب نیاز داشت.

مدیرکل آب منطقه ای استان تاکید کرد که در شرایط کنونی بخش کشاورزی با کسری 330.7 میلیون متر مکعبی مواجه است.