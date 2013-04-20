برزو امیری در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر افزود: این برنامه 5 و 6 اردیبهشت ماه ساعت 20 در دو بخش کردی و خراسانی برگزار خواهد شد که خوانندگی بخش کردی این کنسرت برعهده فواد حسینی است و حمید خزاعی هم به عنوان خواننده بخش فارسی حضور خواهد داشت.



وی ادامه داد: در بخش اول برنامه که نسبت به برنامه‌های قبلی ما تفاوت‌هایی دارد سعی کردیم با استفاده از موسیقی و ملودی‌های معروف منطقه خراسان قطعاتی را اجرا کنیم که به اعتقاد من می‌تواند برای علاقه مندان جذاب باشد ضمن اینکه در بخش کردی نیز تلاش شده قطعات شادی را برای مخاطب اجرا کنیم؛ قطعاتی که البته کمتر شاهد اجرای آن بوده‌ایم.



امیری در معرفی اعضای گروه هم گفت: محمد موسوی (تار)، مهدی مرتضایی (سنتور)، سجاد سقایی (عود)، پرستو مرادی (تار باس)، مجید علیزاده (تمبک)، ابراهیم احمدی (دف و دهل)، امیر دین محمدی (کوزه، طبلا و دف)، وفا مصباحی (نی)، جواد عزیزی (دیوان)، مریم نیک بین (همخوان)، ثمین مهرپویان (همخوان) و حمیرا مظاهری (همخوان)، حمید خزاعی (خواننده) و فواد حسینی (خواننده) به عنوان اعضا، گروه "ترنگ" را همراهی خواهند کرد.

