به گزارش خبرگزاری مهر، دكتر محمود خدادوست افزود: با توجه به فرصت كوتاهي كه در اين دولت داريم و با توجه به حمايت همه جانبه دولت و وزير بهداشت، بايد از همين فرصت اندك، براي ورود خدمات طب سنتي در نظام سلامت حداكثر استفاده را بكنيم.

وي افزود: گنجاندن بسته آموزشي طب سنتي در برنامه‌هاي آموزشي پزشك خانواده باعث خواهد شد، پزشكان خانواده با تدابير و توصيه‌هاي طب سنتي حداقل در سطح اول آشنا شوند و آن را تاحدي اعمال كنند.

معاون وزیر بهداشت در تشريح ديگر برنامه‌هاي معاونت طب سنتی گفت: درصدد هستيم با توجه به علاقه پزشكان عمومي به استفاده از ظرفيت طب سنتي، بسته‌هاي آموزشي طب سنتي را فراگير كنيم و با هماهنگي دانشگاه‌هاي علوم پزشكي سراسر كشور، از پزشكان عمومي ثبت نام كنيم و از دستيارهاي طب سنتي و داروسازي بخواهيم كه آنها را آموزش دهند.

خدادوست دیگر اقدامات اجرايي اين معاونت در مراحل بعدی را، آشناسازي رؤساي دانشگاههای علوم پزشکی با طب سنتي و تشريح اهميت ترويج طب سنتی در نظام سلامت براي آنها عنوان كرد.

وي همچنين از برنامه‌هاي آموزشي كوتاه مدت براي تعدادي كارشناس تحت عنوان "كارشناس مسئول خدمات طب سنتي" خبر داد و تاكيد كرد: در مراكز بهداشت همه استان‌ها و شهرها به اين كارشناسان آموزش‌هاي كوتاه مدت دو روزه داده مي‌شود و بيشتر تأكيد ما در اين برنامه‌ها حفظ سلامتي خواهد بود، چرا كه اصولاً پيام طب سنتي پيشگيري از بيماري است.

خدادوست نقش بهورزان را نيز در ارائه خدمات طب سنتي بسيار مهم ارزيابي و به ارائه يك بسته آموزشي سبك و كوتاه مدت به آنها اشاره كرد كه در آن اصول 6 گانه حفظ سلامتي و اصلاح سبك زندگي به آنها آموزش داده خواهد شد.

وي همچنين به لزوم تصويب يك چارت تشكيلاتي محدود اما چابك در وزارتخانه براي اين معاونت تاكيد كرد و اظهار اميدواري كرد براساس تشكيلات و چارت ايجاد شده اقدامات انجام شده در حوزه طب سنتي، نهادينه شده و در دولت‌هاي بعد نيز ادامه پيدا كند.