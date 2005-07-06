به گزارش خبرنگار مهر در قم، محمد رضا راه چمني در مراسم توديع و معارفه مدير كل سازمان بهزيستي استان قم با ارائه گزارش عملكرد سازمان بهزيستي كشور در دولت خاتمي تصريح كرد: در سال 76 فقط 7 درصد از معلولان تحت پوشش سازمان بهزيستي قرار داشتند در حالي كه در حال حاضر 22 درصد معلولان از خدمات سازمان بهزيستي بهره‌مند مي‌گردند.

وي تعداد ايتام تحت پوشش سازمان بهزيستي در حال حاضر را 100 هزار نفر اعلام كرد و در ادامه گفت: در سال 76، 3 هزار و 500 كودك بي‌سرپرست در مراكز شبانه‌روزي نگهداري مي‌شدند كه اين رقم اكنون به 12 هزار و 500 نفر افزايش پيدا كرده است.

راه‌چمني تعداد معتاداني را كه در مراكز درماني بهزيستي در سال 83 تحت درمان و مراقبت قرار گرفته‌اند را 121 هزار نفر عنوان كرد.

رييس سازمان بهزيستي كشور گفت: در حال حاضر 46 هزار و 275 نفر معلول، 12 هزار سالمند، 6 هزار و 500 نفر بيمار رواني مزمن در مراكز مختلف بهزيستي در سراسر كشور نگهداري مي‌شوند.

وي راه اندازي مراكز مشاوره پزشكي ژنتيك، اورژانس خدمات اجتماعي، مراكز پيشگيري از طلاق و مشاوره حضوري را از ديگر اقدامات مهم صورت گرفته در طول سال‌هاي اخير عنوان كرد.

راه‌چمني گفت: در گذشته به مستمري بگيران از سازمان بهزيستي از 3 تا 8 هزار تومان مستمري پرداخت مي‌شد ولي هم اكنون 16 تا 36 هزار تومان مستمري به اين افراد پرداخت مي‌گردد.

وي در پايان گفت: اميدوارم روند رو به رشد خدمات سازمان بهزيستي به مددجويان ادامه يابد و مردم و مؤسسات غير دولتي ما را بيش از پيش ياري كنند.