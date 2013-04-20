به گزارش خبرگزاری مهر، تیم بسکتبال با ویلچر جوانان ششمین مرحله تمرینات خود را به پایان برد.

محمد رضا دستیار، سرمربی تیم بسکتبال با ویلچر جوانان با اشاره به آمادگی مناسب ورزشکاران گفت: با توجه به پشت سرگذاشتن تعطیلات عید نوروز، خوشبختانه ورزشکاران از آمادگی بدنی خوبی برخوردارند و با چند جلسه تمرین به سطح مورد نظر رسیده اند.



دستیار در ادامه افزود: تمرینات تیم ملی به منظور آمادگی رقابتهای پارآسیایی جوانان مالزی که آبان ماه سال جاری برگزار می شود ، پیش بینی شده و پیش از آن رقابتهای انتخابی مسابقات جهانی را نیز در پیش داریم که خرداد ماه در کشور تایلند برپاست. در این رقابتهای انتخابی که بین 6 کشور آسیایی برگزار می‌شود، تیم‌های ژاپن، استرالیا، مالزی، تایلند، ایران و عراق حضور دارند که از بین آنها سه تیم به عنوان نمایندگان آسیا برای حضور در رقابتهای جهانی ترکیه در سال 2013 برگزیده می شوند.



سرمربی تیم جوانان از برگزاری دیداری تدارکاتی در آخرین روز از ششمین مرحله اردوی آمادگی خبر داد و گفت: روز گذشته دیداری تدارکاتی بین ملی پوشان جوان حاضر در اردو و نیز تیم (ب) کهریزک که در آن ورزشکاران حاضر در رقابتهای لیگ امسال نیز به چشم می خوردند در سالن ورزشی امام علی ( ع) مجموعه کهریزک برگزار شد که تیم جوانان توانست با نتیجه 72 بر 58 بر حریف غلبه کند.



ششمین مرحله اردوی آمادگی تیم بسکتبال با ویلچر جوانان از 23 تا 30 فروردین ماه در تهران برپا بود.

