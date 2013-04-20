به گزارش خبرنگار مهر، حسن رحیم‌پور ازغدی ظهر شنبه در نشست فعالان فرهنگی دانشگاه‌های شرق کشور در مرکز آموزش عقیدتی سیاسی امام رضا (ع) مشهد اظهار کرد: اگر احزاب سیاسی بر اساس علمی که نمی‌دانند حرف نزنند شایعات کمتری درباره آنها درست می‌شود.

وي با بيان اين مطلب كه سخن گفتن بر اساس شایعات به دور از سبک زندگی اسلامی است، افزود: سخن گفتن بر اساس شایعات و اعتماد بی دلیل به رسانه‌ها محورهایی از سبک زندگی اسلامی نیست.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی تاكيد كرد: سبک زندگی قرآنی بر اساس آگاهی و علم محوری است و تفکیک علم از عمل، باطل است.

وي با بيان اينكه آیات قرآنی دربرگیرنده سبک زندگی است، افزود: تمام افراد باید در فعالیت‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی خود بر اساس علم و آیات قرآن حرکت کنند.

رحيم پور ازغدي در بخش ديگري از سخنانش اظهار كرد: قرآن تنها کتابی است که در آن هیچ تحریفی صورت نگرفته و این قرآن موجود در بین مردم همان قرآنی است که به پیامبر نازل شده است.