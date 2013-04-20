به گزارش خبرنگار مهر، عل اکبر عصارنیا ظهر شنبه با بیان اینکه 10 کانون شهروند نوآور در 10 فرهنگسرای سطح شهر راه‌اندازی شده است اظهار کرد: باشگاه شهروند نوآور با هدف ترویج خلاقیت و نوآوری در قالب 10 کانون فعالیت خود را آغاز کرده است و در حال حاضر این کانون‌ها از شهروندان عضوگیری و ثبت‌نام می کنند.

وی یاد آور شد: کانون‌های شهروند نوآور در 10 فرهنگسرای بهشت، انتظار، شهر زیبا و ایمن، خانواده، سلامت، رسالت، حجاب، غدیر، علوم و نجوم و بهرمان راه‌اندازی شده‌اند.

وی گفت: کانون‌های مستقر در فرهنگسرای خانواده، حجاب و مرکز فرهنگی رسالت به مناسبت هفته نجوم فعالیت رصدی خود را به منظور جذب و ثبت‌نام علاقمندان آغاز کرده‌اند.

عصار نیا تاکید کرد: از ابتدای اردیبهشت ماه کانون‌های شهروند نوآور وارد فاز اجرایی خود می‌شوند و برنامه‌های آن‌ها چکیده ای از برنامه‌های ایستگاه‌های علمی فرهنگسرا از قبیل فیزیک، شیمی و نانو، زیست فناوری، ریاضی و نجوم و خلاقیت خواهد بود.

عصارنیا بر لزوم باروری خلاقیت در شهروندان تاکید کرد و گفت: می‌کوشیم به مخاطب القا کنیم که زندگی با خلاقیت می‌تواند بهتر شود و به کمک خلاقیت می‌توان نگاه دیگری به پیرامون افکند تا در نهایت به تربیت شهروند نوآور برسیم.