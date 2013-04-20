به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد مهدی گویا با بیان اینکه وضعیت بهداشتی دو منطقه بوشهر و سراوان کمی با هم متفاوت است، اظهار داشت: باید مراقب باشیم در هر دو منطقه بیماری های روده ای به خصوص وبا شایع نشود که خوشبختانه تا این لحظه هیچ موردی از این بیماری مشاهده نشده است.

وی با اشاره به اقدامات به موقع بهداشتی پیشگیرانه صورت گرفته به خصوص در زمینه تأمین آب آشامیدنی و کلر زنی آب گفت: این اقدامات باعث شده است که موارد بیماری های اسهالی را در هر دو منطقه مشاهده نکنیم.

گویا در ادامه اظهار امیدواری کرد که با اقدامات گسترده بهداشتی پیشگیرانه برای بروز بیماری مالاریا از جمله سم پاشی های صورت گرفته در مناطق زلزله زده، شاهد بروز مالاریا در این مناطق نباشیم.

رئیس مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت با بیان اینکه منطقه سراوان، منطقه مالاریا خیز است، گفت: یکی از اقدامات ما در جهت پیشگیری از ابتلا به مالاریا آموزش و اطلاع رسانی به مردم و همچنین توزیع پشه بند بین مردم است.

وی خاطرنشان کرد: به دلیل اینکه به سمت گرم تر شدن هوا می رویم باید مراقبتهای بهداشتی و پیشگیرانه در این زمینه را بیشتر کنیم.

گویا در ادامه یادآور شد: در صورت جمع آوری سریع نخاله های ساختمانهای تخریب شده در مناطق زلزله زده از شیوع و بروز بیماری سالک نیز پیشگیری خواهد شد.