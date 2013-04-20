به گزارش خبرگزاری مهر، فروشگاه مرکزی شهرکتاب اولین برنامه فرهنگی خود را در سال جدید به اجرای نمایش سایه برای کودکان، اختصاص داده است. به این ترتیب، از سری برنامه‌های قصه‌خوانی برای کودکان که در شهرکتاب مرکزی برگزار می‌شود، روز سه‌شنبه سوم اردیبهشت، قصه‌خوانی به صورت اجرای نمایش سایه از یکی از حکایات سعدی برگزار می‌شود.

نام این داستان «افسانه پهلوان نامدار» است که به ماجرای یک پهلوان و شاگردش اختصاص دارد. شاگرد پهلوان کم‌کم دچار غرور می‌شود و می‌خواهد از استاد خود پیشی بگیرد و...

این قصه به مناسبت روز بزرگداشت سعدی، از مجموعه «قصه‌های شیرین گلستان» (چاپ شده توسط انتشارات خانه هنر) انتخاب شده و اجرای برنامه قصه‌خوانی و سایه‌بازی برگرفته از آن، متناسب با مخاطبان 7 تا 12 سال است.

برنامه قصه‌خوانی از ساعت 17 روز سه‌شنبه سوم اردیبهشت در گالری کودک فروشگاه مرکزی شهرکتاب برگزار می‌شود.