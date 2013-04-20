به گزارش خبرگزاری مهر،سردار حسن کرمي در مراسم افتتاحيه باشگاه ورزش هاي هوائي در خصوص راه اندازي اين باشگاه، گفت: باشگاه ورزش هاي هوايي به کارکنان يگان هاي ويژه، کارکنان ناجا، فرزندان آنان، پليس افتخاري و مردم خدمات ارائه می کند.

وي با اشاره به اينکه راه اندازي اين باشگاه موجب حضور مقتدرانه در ميادين و مسابقه هاي ورزش هاي هوائي مي شود، افزود: ساماندهي و تشکيل تيم ملي رشته هاي ورزش هاي هوائي، ايجاد ارتباط بيشتر با دوستداران، اساتيد، متوليان اين رشته ها و گسترش در سواحل شمال و جنوب کشور و مراکز خدماتي، رفاهي و ساحلي ناجا به دليل مفرح بودن اين ورزش از ديگر اهداف راه اندازي باشگاه است.

فرمانده يگان هاي ويژه اظهار داشت: ورزش هاي هوانوردي، پاراگلايدر، پاراموتور، چتربازي، سقوط آزاد، بانجي جانپينگ، پاراسل و... در اين باشگاه ارائه و آموزش داده مي شود.