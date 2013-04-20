به گزارش خبرنگار مهر، ایوب عزیزی ظهر شنبه در نشست خبری با اعلام اینکه 100 هزار واحد مسکونی روستایی در آذربایجان‌غربی تا 3 سال آینده مقاوم‌سازی می‌شوند، ادامه داد: از آغاز اجرای طرح مقام سازی واحدهای مسکونی روستایی تا کنون عملیات بهسازی و مقاوم سازی 30 درصد واحدها به میزان 53 هزار واحد به اتمام رسیده و 10 هزار واحد در دست اجرای عملیات هستند.

وی با اشاره به بهره مندی یک هزار و 760 روستا از تسهیلات اعطایی طرح مقاوم سازی و بهسازی اماکن روستایی، اظهار داشت: مشارکت و همکاری روستاییان موجب تسریع در روند اجرای مقاوم سازی اماکن روستایی شده چرا که وقوع چندین زمین لرزه طی روزهای گذشته در استانهای بوشهر، سیستان و بلوچستان و آذربایجان شرقی نشان می دهد که اماکن روستایی به دلیل بافت قدیمی بیشتر در معرض خطر تخریب و تلفات جانی و مالی هستند.



مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان غربی با اعلام اینکه 37 درصد جمعیت آذربایجان غربی در روستاها سکونت دارند، ادامه داد: میزان تسهیلات اعطایی به روستاییان 125 میلیون ریال بوده که امسال پیشنهاد افزایش این میزان به 170 میلیون ریال اعلام شده که در صورت تصویب به اجرا در می آید.

عزیزی هچنین از اجرای طرح هادی برای آبادانی و توسعه روستاها خبر داد و با بیان اینکه از 2 هزار و 190 روستای بالای 20 خانوار جمعیت تا کنون برای یک هزار و 350 روستا طرح هادی تهیه شده، اعلام کرد: از این تعداد روستای دارای طرح هادی این طرح تنها در 400 تا 500 روستای استان وارد فاز اجرایی شده است.



وی با بیان اینکه برای اجرای فاز مطالعات طرح هادی روستاهای باقی مانده استان نیز 90 میلیارد ریال اعتبار نیاز است، یادآور شد: طی سال گذشته 20 هزار واحد روستایی توسط این نهاد در مناطق زلزله زده آذربایجان شرقی احداث و تحویل خانواده ها شد.