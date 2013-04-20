به گزارش خبرنگار مهر، موسسه راويان فتح در استان همدان كه متشكل از جمعي از دردمندان جبهه هاي هشت سال دفاع مقدس است، چند سالي است با احساس نياز براي بيان واقعيت هاي جنگ تحميلي وبا هدف اشاعه فرهنگ شهادت آغاز به كار كرده وتا كنون نيز به دستاوردهاي خوبي دست يافته است.

مسئول موسسه راويان فتح استان همدان در اين خصوص به مهر گفت: 12 سالي است كه فعاليت خود را آغاز كرده ايم البته در ابتدا با هدف بيان خاطرات رزمندگان هشت سال دفاع مقدس كار آغاز شد اما در ادامه به طرف تخصصي شدن حركت كرديم.

نقش استان همدان در جنگ به درستي عنوان نشده است

محمد ايرانپور كه از پايه گذاران اصلي خادمين شهدا در مناطق عملياتي است با اشاره به افزایش شمار اعزام خادمان از استان همدان به این مناطق در نوروز سال جاري اذعان كرد: نقش استان همدان در جنگ به درستي عنوان نشده است.

وي عنوان كرد: در راستاي معرفي نقش استان همدان درمناطق عملياتي غرب از شش سال پیش اعزام زائر به مناطق عملياتي بازي دراز آغاز شد.

وي با اشاره به اينكه اين موسسه تاكنون دو هزار زائر را به اين مناطق اعزام کرده است، گفت: در سال جاري نيز موسسه برگزاري اردوي راهيان نور برای بازيد از يادمان عمليات 11 شهريور را برگزار مي كند.

وي ادامه داد: سوم ارديبهشت ماه جاري آخرین مهلت برای ثبت نام علاقمندان به حضور در این مناطق است.

ايرانپور با اشاره به اعزام کاروانهای بازديد از منطقه عملياتي قراويز در تاريخ پنجم وششم ارديبهشت ماه، بيان كرد: در اين اردو زائران با منطقه عملياتي بازي دراز ونقش رزمندگان استان همدان وهمينطور از اردوگاه ابوذر كه محل آموزش نيروهاي استان همدان و همينطور به شهادت رسيدن جمعي از آنان بوده بازديد خواهند كرد.

وي اذعان كرد: زمينه هاي براي بيان واقعيت هاي جنگ آماده است ومردم نيز بايد به بلوغ درك تاكتيكي آن برسند.

گفتني است منطقه بازی دراز با قله های بلند، شیب های تند و بریدگی های ممتد از اهمیت ویژه ای در منطقه مرزی استان کرمانشاه برخوردار است.

این ارتفاعات به مثابه عارضه بزرگی درون مثلث قصرشیرین ـ گیلانغرب ـ سرپل ذهاب واقع شده و بر منطقه تسلط کامل دارد و دشمن در روزهای آغازین جنگ از بازی دراز برای دیده بانـی استفاده می کرد.

در اين منطقه دو عمليات درسال 60 13و در ماه هاي ارديبهشت وشهريور به وقوع مي پيوندد كه استان همدان با توجه به نزديكي به استان كرمانشاه وحضور نيروهاي لشكر انصار در منطقه به عنوان پدافند داراي نقش ارزنده اي در دفاع از اين بخش كشورمان بوده است.