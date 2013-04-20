به گزارش خبرنگار مهر، این مسابقات چهارمین دوره مسابقات علمی حوزه‌های علمیه خواهران به شمار می رود که در سطح طلاب پایه‌های دوم تا پنجم مقطع سطح دو (لیسانس) برگزار می‌شود و نتایج آن 12 اردیبهشت‌ماه اعلام خواهد شد.

پیش از این مراحل مدرسه‌ای و استانی مسابقات علمی حوزه‌های علمیه خواهران برگزار شده که در مجموع 24 هزار و 881 نفر واجد شرایط شرکت در آزمون مرحله مدرسه‌ای بودند و از این میان 24.75 درصد افراد یعنی 6هزار و 158 نفر در مرحله مدرسه‌ای این مسابقات شرکت کردند؛ براین اساس یکهزار و 417 داوطلب یعنی 22.93 درصد شرکت‌کنندگان با 70 درصد امتیاز مرحله مدرسه‌ای به مرحله استانی راه یافتند.

راه‌یافته‌گان به مرحله کشوری این مسابقات در مرحله استانی توانسته‌اند 65 درصد امتیاز را کسب کنند.

تعداد این طلاب که روز جمعه ششم اردیبهشت به رقابت خواهند پرداخت، حدود 149 نفر خواهد بود که 10.16 درصد شرکت‌کنندگان در مرحله استانی را شامل می شود.

در این مسابقات نفرات اول تا سوم هر یک از پایه‌های تحصیلی مورد تقدیر قرار خواهند گرفت و نفرات اول تا سوم پایه پنجم از شرکت در آزمون ورودی مقطع سطح سه معاف خواهند بود.

محل برگزاری مرحله کشوری مسابقات علمی حوزه‌های علمیه خواهران اردوگاه فاطمه الزهرا(س) در شهر قم است که در این آزمون داوطلبان طی مدت 120 دقیقه به 100 سئوال چهارگزینه‌ای پاسخ خواهند داد.