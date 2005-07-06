مدير كل امور دانشجويان داخل كشور در گفت و گو با "مهر": به دانشجويان ايراني خارج كشور وام پرداخت مي شود

دكتر محدث در گفت و گو با خبرنگار دانشگاهي "مهر" افزود": همه ساله شاهد آن هستيم كه عده قابل توجهي از متقاضيان ورود به آموزش عالي به دليل تقاضاي زياد در برخي از رشته ها نمي توانند در كنكور ورودي دانشگاه ها قبول شوند، به همين خاطر براي تحصيل به خارج از كشور مي روند و به راحتي در دانشگاه هاي خارج از كشور پذيرش مي شوند.

وي تاكيد كرد: به دليل تفكري كه جامعه ما در خصوص برخي از رشته ها دارد وزارت علوم نمي تواند اين مشكل را حل كند، اما فعاليت هايي توسط وزارت علوم براي اين دانشجويان انجام شده كه مي تواند تاثيرگذار باشد.

مدير كل امور دانشجويان داخل كشور افزود : يكي از فعاليت هاي در دست اقدام وزارت علوم، كمك مالي به دانشجويان ايراني خارج از كشور است. اين وام از طريق حساب صندوق ارزي به دانشجويان پرداخت مي شود. مشكلات مالي در بيشتر دانشجويان ايراني خارج از كشور در سرنوشت تحصيلي، اجتماعي و فرهنگي آنها تاثير گذار خواهد بود.

دكتر محدث تصريح كرد: پذيرش دانشجويان ايراني خارج از كشور توسط دانشگاه هاي داخلي از ديگر برنامه هاي وزارت علوم براي بازگشت اين دانشجويان به كشور است.

وي ادامه داد: از سال تحصيلي گذشته به تمامي دانشگاه هاي دولتي و غير دولتي اجازه داده شد، بدون دخالت امور دانشجويي وزارت علوم كه پيش از اين متولي پذيرش دانشجويان ايراني خارج از كشور بود، دانشجوياني را كه يك سال در خارج از كشور تحصيل كرده اند، پذيرش كنند.

اين مقام مسئول تاكيد كرد: پذيرش دانشجويان ايراني خارج از كشور در مقطع كارشناسي، آمار بازگشت دانشجويان به داخل كشور را افزايش داده است.

دكتر محدث افزود: از سوي ديگر از نمايندگي هاي فرهنگي ايران در كشورهاي خارجي خواسته شده كه علاوه بر نظارت بر دانشجويان بورسيه، خود را مسئول و سرپرست تمامي دانشجويان ايراني مقيم خارج بدانند و پاسخگوي نيازها، سوالات و مشكلات آن ها باشند.

وي تصريح كرد : اين اقدام سبب مي شود، با نظارت نمايندگي هاي فرهنگي ايران در كشورهاي خارجي بسياري از مشكلات دانشجويان ايراني خارج از كشور براي بازگشت حل شود و در واقع بستر لازم براي حضور اين دانشجويان در داخل كشور فراهم شود.