به گزارش خبرنگار مهر، هر چند 30 فروردین ماه امسال مصادف با تعطیلی روز جمعه بود ولی متولیان امر می توانستند با برنامه ریزی از پیش تعیین شده نسبت به برگزاری این مراسم در قبل و بعد از سالروز تولد حکیم جرجانی، نسبت به این ستاره آسمان گلستان ادای دین کند.

برپایی همایش ها و مراسم های نکوداشت از جمله روشهایی است که می تواند در معرفی مفاخر و مشاهیر و شناسایی آن به نسل کنونی تاثیر بسزایی داشته باشد.

درحالی سالروز تولد حکیم فرزانه گرگانی سپری شد که جمعی از فعالان اجتماعی و فرهنگی مجدیانه پیگیر برگزاری مراسمی برای پاسداشت از این حکیم برجسته بودند ولی تاکنون این تلاشها به نتیجه نرسید و متولیان امر نیز زیر بار برگزاری چنین مراسمی نرفته اند.

با این حال و با یک روز تاخیر، هزارمین سالروز تولد حکیم زین الدین سید اسماعیل بن حسین جرجانی، بزرگترین پزشک قرن ششم را گرامی می داریم ، این حکیم فرزانه کسی است که به قول البیهقی، علم طب و سایر علوم را با تصانیف خود احیا کرد، بدین مناسبت این روز را روز علوم آزمایشگاهی نام نهاده اند، امری که نشانگر جایگاه رفیع و غیر قابل انکار چهره علمی آن طبیب حاذق در عرصه دانش پزشکی است.

حکیم جرجانی (گرگانی) پزشک نامدار ایرانی، در سال ۴۳۴ هجری قمری در گرگان تاریخی دیده به جهان گشود و ابتدا طب را در زادگاه خود فراگرفت و سپس به جهت افزودن بر معلومات خود رنج سفر را به جان خرید و عازم دیگر نقاط ایران شد.

طبیب زبردست گرگانی، در سال ۵۰۴ هجری رهسپار خوارزم و دربار قطب‌الدین‌محمد سرسلسله خوارزمشاهیان که دربارش مجمع فضلا و دانشمندان بود، شد، وی در خوارزم مسئولیت بیمارستان بزرگ آن دیار را پذیرفت.

حکیم سید‌اسماعیل جرجانی در اولین سال حضورش در خوارزم، تدوین کتاب عظیم خود ذخیره خوارزمشاهی را که مشتمل بر ۷۵۰هزار اصطلاح مرتبط با علم پزشکی بود به پایان برد.

جرجانی علاوه بر ذخیره خوارزمشاهی دارای آثار دیگری در زمینه علم پزشکی همچون خفی‌علایی، طب الملوکی، الاغراض‌الطبییه و یادگار نیز است که بسیاری از آنان راهگشای طبیبان آن عصر و نیز مشخص‌کننده روش پزشکان گذشته برای طبیبان فعلی است، از این روست که بسیاری جرجانی را در ترازوی زمان یکی از بزرگترین پزشکان آن عصر دنیا نامیده‌اند.

برخی مؤلفات ایشان عبارت از ذخیره خوارزمشاهی، خفی علائی، الاغراض الطبیه و المباحث العلائیه، یادگار، الطب الملوکی، التذکره الاشرفیه فی صناعه الطبیه، کتاب فی القیاس، کتاب فی التحلیل، کتاب المنیه، زبدة الطب، رساله در بهداشت، رساله در اخلاق، رد بر فلاسفه، تدبیر یوم و اللیله،وصیت نامه است.