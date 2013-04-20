به گزارش خبرنگار مهر، حدود ساعت 12 ظهر امروز شنبه، نقص فنی آسانسور ساختمان دادگستری استان البرز موجب سقوط یک مادر و دختر سه ساله اش در آن شد.

بنا به گزارش شاهدان عینی در ساعات اولیه وقوع حادثه ، آسانسور فاقد کابین بوده و درب آن باز بوده است.

به گفته برخی شاهدان عینی کودک سه ساله در دم جان داده و مادر از چند ناحیه دچار شکستگی شده است.

معاون مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی استان البرز در گفتگو با خبرنگار مهر فوت کودک سه ساله را تکذیب کرد و گفت: کودک هم اکنون در بخش فوریت های پزشکی تحت مراقبت های ویژه قرار گرفته است.

آرش رحمتی اظهار داشت: این حادثه دقیقا ساعت 12:14 ظهر اتفاق افتاده و هفت دقیقه بعد از وقوع حادثه اورژانس در محل حاضر شده و کودک را به بیمارستان منتقل کرده است.

وی افزود: با ارسال آمبولانس دوم مادر نیز به بیمارستان منتقل شده و تحت مراقبت و درمان قرار گرفت.

متاسفانه یکی از آسانسورهای عمومی دادگستری استان البرز خراب بوده و اطلاع رسانی در این خصوص به مراجعه کنندگان نشده است.