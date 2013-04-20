به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی چمران رییس شورای شهر تهران در جمع خبرنگاران کار اجرایی و فنی را در این پروژه اصولی ارزیابی کرد و گفت: نگرانی‌هایی درباره حفره‌های زیر زمین در مناطقی که بزرگراه از بافت مسکونی عبور می‌کند وجود داشت اما این موضوع با تدبیر فنی شهرداری جای نگرانی ندارد .

چمران در عین حال معتقد است که پروژه بزرگراه امام علی (ع) از نظر طراحی دقیقا منطبق با نقطه نظرات شورای شهر تهران نبود و در این باره توضیح داد : شورای شهر ترجیح می‌داد که بزرگراه در تمام طول مسیر به صورت طبقاتی و در تراز صفر و منهای یک احداث شود تا این پروژه تبعات اجتماعی منفی نداشته باشد .

وی خاطرنشان کرد: البته شهرداری تهران این گونه توجیه می‌کند که با ساخت این بزرگراه و پیش بینی خطوط کندرو در اطراف خطوط تندرو، اگرچه پوسته طرح بزرگتر شده اما در عین حال موجب نوسازی بافت‌های فرسوده هم شده است .

چمران در ادامه با بیان اینکه مراجعات مردمی فراوانی بابت تملک 7000 واحد مسکونی معارض بزرگراه به شورای شهر صورت می‌گیرد، افزود: اغلب مواردی که شورا بررسی کرده، شهرداری تهران املاک را به قیمت روز خریداری کرده است اما در پرداخت‌ها تاخیر وجود دارد که این مسئله برخی از شهروندان را با مشکل مواجه کرده است .

رییس شورای شهر تهران در پاسخ به سوالی درباره بودجه شهرداری در سال جاری اظهار کرد: ردیف اعتباری برای ساخت ادامه بزرگراه یادگار امام(ره) و خروج آن از بن بست پیش‌بینی شده است ضمن اینکه اعتبارات کافی برای تکمیل بزرگراه امام علی(ع) نیز تامین شده است .

وی به عبور بزرگراه امام علی(ع) از محله اتابک واقع در منطقه 14 اشاره کرد و گفت: ساخت این قطعه از بزرگراه از سالها پیش آغاز شده بود و مردم این منطقه مدتها با این پروژه درگیر بودند که امیدواریم در سال جاری با تکمیل این مسیر، مشکلات شهروندان این محدوده برطرف شود .

وی در پاسخ به سوالی در این باره که آیا بزرگراه امام علی (ع) در کاهش فاصله شمال و جنوب تهران موثر است؟ توضیح داد: این بزرگراه فاصله جغرافیایی را می‌خواهد، نه فاصله طبقاتی را! امیدواریم ساخت آن در آینده منجر به کاهش فاصله طبقاتی درآمدی شمال و جنوب پایتخت نیز شود .

شکیب: شهرداری ضرر و زیان مالکان معارضان بزرگراه امام علی (ع) را جبران کند

رییس کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به متضرر شدن شماری از شهروندان در جریان تملک املاک معارض بزرگراه امام علی (ع)، پیشنهاد داد که شهرداری تهران ضرر و زیان این افراد را که در هیجانات بازار مسکن، ناچار به فروش ملک خود شدند، جبران کند .

حمزه شکیب در جریان بازدید از پروژه بزرگراه امام علی (ع) با اشاره به نقش کلیدی بزرگراه امام علی (ع) به عنوان یکی از معابر مهم شمالی – جنوبی در پایتخت اظهار کرد: بزرگراه امام علی (ع) شاید یکی از بزرگترین پروژه‌های بزرگراهی تاریخ شهرداری تهران است که ارتباط مناسبی را با سایر بزرگراه‌ها برقرار می‌کند و بر کاهش ترافیک معابر مهم دیگری همچون بزرگراه‌های صدر، بابایی و چمران نقش دارد .

وی در عین حال از چگونگی تملک املاک معارض این پروژه ناراضی بود و انتظار داشت که در جریان بازدید امروز شورای شهر، مسئول تملک این املاک هم حضور داشته باشد و گزارشی در این باره ارائه کند .

شکیب با اشاره به اینکه 7000 واحد مسکونی در جریان ساخت این بزرگراه تملک شده است، اظهار کرد: در حقیقت بزرگراه امام علی (ع) معارض واحدهای مسکونی این منطقه بود و مردم پیش از آن در خانه‌های خود بدون مشکل زندگی می‌کردند اما با اجرایی شدن ساخت ادامه بزرگراه، ناچار به تحمل مشکلات و فروش ملک خود به شهرداری شدند و در جریان این تملک آسیب دیدند .

وی با بیان اینکه شهرداری تهران در سه نوبت بهای املاک تملک شده را پرداخت کرده است، گفت: در سال گذشه با توجه به شوک قیمت مسکن، در فاصله وعده‌های پرداخت اقساط شهرداری تحولات اقتصادی رخ داد که در نتیجه آن بسیاری از مردم نتوانستند ملک مناسبی را به عنوان جایگزین خانه خود خریداری کنند .

رییس کمیسیون عمران شورای شهر تهران پیشنهاد داد که شهرداری کمیته‌ای تشکیل دهد و بررسی کند که مالکان خانه‌های مسکونی بزرگراه امام علی (ع)، در نهایت چه کردند و آیا موفق به خرید ملک جایگزین مناسبی شده‌اند یا نه؟

شکیب افزود: اگر این شهروندان اکنون در شرایط مناسبی به سر نمی‌برند و در جریان تملک‌ها آسیب دیده‌اند، شهرداری باید در این زمینه بازنگری کند .

وی تاکید کرد: لذت اجرای این پروژه بزرگ زمانی بیشتر می‌شود که هیچ یک از شهروندان در جریان ساخت و بهره برداری از آن، آسیب نبینند .

وی این موضوع را تایید کرد که شهرداری همچون هر خریدار دیگری قیمت ملک را برابر توافق معادل قولنامه اولیه باید پرداخت کند و گفت: شهروندان اگر ناچار نمی شدند هرگز در جریان هیجانات بازار مسکن نسبت به فروش ملک خود اقدام نمی‌کردند. اما اکنون که با ساخت بزرگراه امام علی (ع) ناچار به این کار شدند، شهرداری هم باید برای آنها جبران مافات کند چرا که شرایط اقتصادی سال گذشته ویژه بود ضمن اینکه مالکان املاک معارض پروژه اغلب از قشر متوسط و ضعیف جامعه بوده‌اند .

رییس کمیسیون عمران شورای شهر تهران از فقدان کانال تاسیساتی مشترک در بزرگراه امام علی (ع) نیز ابراز نارضایتی کرد و گفت: این موضوع برای شورای شهر تبدیل به یک آرزو شده است که در تهران کانال‌های تاسیساتی به صورت مشترک بنا شود اما در بزرگراه امام علی (ع) به این مسئله بی توجهی شده است .

بیادی: بزرگراه امام علی (ع) به ارتباط محلات با یکدیگر آسیب می‌زند

نایب رییس شورای اسلامی شهر تهران پیشرفت پروژه بزرگراه امام علی (ع) را مطلوب توصیف کرد اما گفت که طراحی این پروژه به گونه‌ای است که به نحوه ارتباطات محلات با یکدیگر آسیب می‌زند .

بر اساس این گزارش حسن بیادی در جریان بازدید از پروژه بزرگراه امام علی (ع) ، تاکید کرد: با توجه به حجم کار در پروژه امام علی (ع) و همینطور مشکلات و تحریم‌ها و محدودیت‌های مالی شهرداری تهران، تکمیل این بزرگراه کار بزرگی است .

وی پیش‌بینی کرد که بزرگراه امام علی (ع) مطابق با زمان بندی از پیش تعیین شده در خردادماه بهره‌برداری شود اما در عین حال گفت: حتی اگر این اتفاق رخ ندهد و پروژه در زمان‌بندی مقرر تکمیل نشود، چیزی از شایستگی کسانی که درگیر این پروژه بوده‌اند نمی‌کاهد .

بیادی با اشاره به اینکه شش منطقه شهرداری تهران در پروژه بزرگراه امام علی )ع) درگیر هستند افزود: این افراد به طور شبانه روزی مشغول کار بودند و سال آنها بیش از 800 روز داشت چرا که بدون حتی یک روز تعطیلی سال گذشته را به امسال متصل کردند .

نایب رییس شورای شهر تهران در عین حال از طراحی ادامه بزرگراه امام علی )ع) رضایت کامل ندارد و معتقد است که باید مشابه بزرگراه یادگار امام (ره ( خطوط عبوری تندرو و کندرو در تراز صفر و منهای یک روی یک دیگر قرار می‌گرفتند که ارتباطات محلات با یکدیگر دچار لطمه کمتری شده و از انقطاع فرهنگی جلوگیری می‌شد .

بیادی همچنین تاکید کرد که شهرداری باید فکر آینده پروژه را هم می‌کرد و ظرفیت آن را به گونه‌ای پیش بینی می‌کرد که تا سالیان دراز نیاز تهران را برطرف کند تا همچون بزرگراه‌های صدر و همت پس از گذشت چند سال به دنبال طبقاتی کردن آنها نباشیم .