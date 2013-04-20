به گزارش خبرگزاری مهر، فناوری و تکنولوژی با وجود مزایایی که دارد می تواند مشکلاتی را هم برای زندگی ما درست کند. تلفن همراه یکی از دستاوردهای تکنولوژی است که اگر به صورت افراطی مورد استفاده قرار بگیرد می تواند روند زندگی را مختل کند. بر همین اساس اگر احساس مي كنيد كه نمي توانيد از موبايل مان دور شويد، در حالي كه دچار هزينه هاي سرسام آور ويا مشكلات ديگر شده ايد توصيه هاي زير مناسب است.

- ميزان استفاده از موبايل مان را محاسبه كنيم

هرچند سخت وناراحت كننده است، اما صحبت با موبايل وهمين طور زماني را كه صرف پيامك دادن مي كنيم ويا حتي زمان بازي كردن با موبايل و... را محاسبه كنيم وببينيم در هفته چقدر مي شود. گاهي به ويژه در مورد پيامك چنين محاسبه اي مشكل است. زمان بگيريم وبلافاصله يادداشت كنيم كه در هر بار چقدر وقت صرف مي كنيم. سپس در روز وهفته آن را محاسبه كنيم. به علاوه مشخص كنيم كه كم اهميت ترين تماس ها كه وقت زيادي صرف آنها كرده ايم كدام است.اين كار كمي صبر ودقت مي خواهد.

- شروع به كاهش زمان مصرف كنيم

اگرمثلا برآورد ما براي زماني كه صرف پيامك كرده ايم 10ساعت در هفته بوده، براي خودمان هدف تععين كنيم كه در هفته اول از اين زمان بكاهيم ومثلا آن را به 9 ساعت برسانيم. بهتر است هدف، واقع بينانه وبراساس كاهش تدريجي باشد. مثلا 10 درصد كاهش در هفته. طبعا اين كاهش را از فعاليت هاي كم اهميت شروع كنيم وهوشيارانه تلاش كنيم كه آن را كوتاه وكوتاه تر كنيم.

- در لحظه ومكان باشيم

متاسفانه بعضي ها خودشان جايي هستند وفكرشان جايي ديگرو يا گمان مي كنند كه لازم است حتما درهر جا وهر زمان وتحت هرشرايطي در دسترس ودر ارتباط با ديگران باشند. خوب، چنين چيزي مثلا اگر در صف خريد هستيم اشكالي ندارد، اما هنگام صحبت با دوست يا ضمن كار، نياز به توجه وتمركز ويا ارتباط رودر رو داريم. گاهي تماس هاي تلفني يا گوش به زنگ بودن مداوم باعث اضطراب وعدم حضور ما در لحظه مي شود. در اين شرايط خود را ملزم كنيم كه تلفن را خاموش ويا حداقل از جلوي چشم دور كنيم. اين كار نه تنها براي ترك عادت شما خوب است بلكه احترام وتقدير ديگران را هم جلب مي كنيم.

- ما به همه ارتباط ها نياز داريم

از نشانه هاي مديريت صحيح روابط، اولويت بندي آنهاست. بعضي ها گمان مي كنند كه به طور روزمره بايد به تلفن از جانب "هركسي" سريعا پاسخ دهند و براي خود اصل و قاعده اي ساخته اند كه وقت آن ها را پر كرده وبه آرامش آنها لطمه زده است. به كيفيت واهميت روابط هم بايد توجه داشت و آنها را اولويت بندي نمود واز بين آنها گزينش كرد.

همه چند صد نامي كه در ليست موبايل مان داريم، از اهميت والويت يكسان برخوردار نيستند. خيلي ها هم بارها جعبه ي پيامك موبايل شان را چك مي كنند كه آيا پيامي براي شان آمده يا نه. همه پيام هاي رسيده نيز آنقدر مهم نيستند كه شما را دچار وسواس چك كردن كنند. اگركسي كار بسيار مهم يا فوري داشته باشد تماس تلفني را ترجيح مي دهد.

- موبايل مان را خاموش كنيم

خيلي از مواقع مي توانيم موبايل مان را خاموش كنيم وبه كنار بگذاريم. اگر كسي در هنگام خواب شب با ما كاري دارد، كاري نيست كه نتوانيم صبح انجامش بدهيم. سعي كنيم با چنين رفتاري براضطراب خود وبر اين قطعه ي كوچك فناوري مسلط شويم وكنترل آگاهانه برآن پيدا كنيم. گاهي پاسخ ندادن بهتر ازپاسخ نامناسب ومعترضانه دادن است.

- فناوري براي ماست ونه برعكس

اگر فناوري كنترل زندگي را به دست گرفته براي ما تنش واسترس درست كرده ويا ما را دچار مشكل مالي كرده بايد در خدمت ما باشد ونه برعكس. اگر مي بينيد چنين نيست تامل ومروري كنيم ودوباره كنترل را به دست گيريم. براي تمرين مي توانيم موبايل مان را در زمان هايي از روز به كنار بگذاريم. وابستگي وعادت به موبايل نبايد به كار، وضعيت مالي و روابط شما لطمه بزند، اگر به رغم همه توصيه هاي فوق، هنوز با موبايل خود مشكل داريم وقادر به كنترل استفاده ازآن نيستيد، حتما از حضور يك مشاور و روان درمانگر بهره بگيريد.