رئيس مركز آزمون دانشگاه آزاد اسلامي در گفت و گو با "مهر": آزمون دانشگاه آزاد در سلامت كامل برگزار مي شود // لايحه رسيدگي به تخلفات آزمون هاي سراسري امنيت كنكور را تضمين كرده است

دكتر ناصر اقبالي در گفت و گو با خبرنگار دانشگاهي"مهر"افزود: امسال به دليل تصويب لايحه رسيدگي به تخلفات و جرايم در آزمون هاي سراسري و مجازات هاي سنگيني كه براي متخلفان آزمون هاي سراسري در نظر گرفته شده، كنكور سراسري در جوي آرامتر و سالمتر نسبت به سال هاي گذشته برگزار مي شود.
وي تاكيد كرد: به دليل دغدغه خاطري كه داوطلبان و خانواده هاي آنها در سال هاي گذشته داشتند، دانشگاه آزاد كارشناساني را براي پيگيري شايعات موجود پيرامون آزمون سراسري به آموزشگاه هاي خصوصي كنكور فرستاد و با اين كار تا حدود زيادي موفق به جلوگيري از تخلفات سال هاي گذشته شد.
رئيس مركز آزمون دانشگاه آزاد اسلامي خاطرنشان كرد: امسال نيز عليرغم جو مناسب، تمهيدات شديد امنيتي در حوزه هاي امتحاني به كار گرفته شده تا داوطلبان ورود به دانشگاه با امنيت خاطر آزمون خود را برگزار كنند.
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