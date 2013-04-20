حجت الله شهبازی در گفتگو با مهر افزود: در این مدت به سه هزار و 900 هکتار از باغهای بادام، زردآلو، آلو، هلو و شلیل در اثر برف و سرما زدگی آسیب رسیده است.

وی با بیان اینکه به این باغها از 10 درصد تا 60 درصد آسیب رسیده است، اظهار داشت: به 12 هزار و 500 تن از محصولات خسارت وارد آمده است.

مدیر باغبانی جهاد کشاورزی استان همدان ادامه داد: آسیب دیدگی ناشی از برف و سرما 128 میلیارد ریال به باغهای بادام، زردآلو، آلو، هلو و شلیل خسارت وارد کرد.

شهبازی افزود: همچنین تگرگ به هزار و 324 تن از محصولات باغهای بادام، زردآلو، سیب، هلو، شلیل خسارت زد.

وی با اشاره به اینکه در اثر تگرگ به این باغها از 10 تا 30 درصد آسیب وارد آمده است، گفت: میزان خسارت وارد آمده 15 میلیارد و 570 میلیون ریال است.

وی گفت: در شهرستان نهاوند سه هزار و 65 هکتار، شهرستان اسدآباد یک هزار و 440 هکتار، همدان یک هزار و 280 هکتار، فامنین 44 هکتارو بهار 27 هکتار باغ خسارت دیده اند.