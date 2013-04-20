به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مووی نیوز، مارتین اسکورسیزی نه تنها یکی از بزرگترین فیلمسازان آمریکایی است، بلکه انسانی قاطع نیز هست و اگر اعلام کند که فیلمی را می‌سازد، حتما آن را خواهد ساخت. با این حال اکنون نزدیک به 23 سال از زمانی که او برای اولین‌بار اعلام کرد قصد ساختن یکی از رمان‌های محبوبش را دارد می‌گذرد و حالا به نظر می‌رسد بتوان گفت این فیلم سال آینده روانه پرده سینماها می‌شود.

سال 1990 اسکورسیزی برای اولین‌بار اعلام کرد قصد دارد فیلمی را با اقتباس از رمان شوساکا اندو با عنوان "سکوت" بسازد. او تقریبا ساخت این فیلم را سال 1997 آغاز کرده بود اما ساخت فیلم دوباره به مشکل خورد و حالا به نظر می‌رسد او کار ساخت این فیلم را سرانجام شروع خواهد کرد.

گفته می‌شود قرارست در جشنواره فیلم کن به صورت رسمی اعلام شود که او این فیلم را تابستان 2014 فیلمبرداری می‌کند.

"سکوت" را کمپانی فیلم تمت/فورلا که به ساخت فیلم‌های اکشن و ژانر ترسناک تمایل دارد، خواهد ساخت. این شرکت دو قرارداد ساخت با اسکورسیزی بسته است.

پیش از این کمپانی سیچی گوری قرارداد قانونی برای ساخت این فیلم را با اسکورسیزی بسته بود، اما این قرارداد به تعویق افتاد و اسکورسیزی به دنبال ساخت فیلم‌هایی چون "مرحوم" و "شاتر آیلند" و بعد هم فیلم "هوگو" رفت. اسکورسیزی سرانجام پراخت 3.5 میلون دلاری این کمپانی را به آنها بازگرداند تا بتواند ساخت این پروژه را به شکل دیگری دنبال کند و حالا به نظر می‌رسد شرایط ساخت این فیلم برای سال آینده مهیا شده باشد.

"سکوت" شوساکا اندو داستان دو کشیش یسوعی را در قرن هفدهم بیان می‌کند که به ژاپن سفر می‌کنند تا مردم آن سرزمین را مسیحی کنند اما این کار را خیلی دشوارتر از آنچه تصور می‌کردند، می‌بینند.

در حالی که در دوره‌های مختلف گفته می‌شد دانیل دی لوییس، بنیسیو دل تورو و گائل گارسیا برنال در این فیلم بازی خواهند کرد، اکنون روشن نیست چه بازیگرانی در این فیلم ایفای نقش خواهند کرد.

فیلمنامه این فیلم را جی کاکس که سال‌هاست در پروژه‌های اسکورسیزی با وی همکاری دارد نوشته و او همان نویسنده‌ای است که "دار و دسته نیویورکی" را نیز نوشته بود.