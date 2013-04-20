به گزارش خبرنگار مهر، در داد و ستدهای آخرین روز فروردین ماه فعالان تالار شیشه ای شاهد دست به دست شدن بیش از 275 میلیون برگه سهام بودند که ارزش این معاملات بیش از یکهزار و 488 میلیارد ریال بود.

حجم عمده ای از این معاملات متعلق به نمادهای پالایش نفت بندرعباس، هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس، سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی، بانک پاسارگاد، هلدینگ پارسیان، پالایش نفت اصفهان و ملی مس بود. همچنین نمادهای پالایش نفت بندرعباس، پالایش نفت اصفهان، هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس، نفت و گاز پارسیان، ملی مس، پتروشیمی پردیس و سرمایه گذاری معادن و فلزات نیز بیشترین ارزش معاملات را از آن خود کردند.

فروردین ماه سال 92 در حالی به پایان رسید که آخرین روز کاری آن با عقب نشینی شاخص کل همراه شد و در رقم 40 هزار و 550 قرار گرفت. همچنین شاخص صنعت 241 واحد منفی شد و شاخص های بازار اول و دوم به ترتیب 186 و 173 واحد نزولی شدند. پس از فراز و فرودهای امروز تالار شیشه ای، ارزش بازار در عدد 200 هزارمیلیارد تومان قرار گرفت تا اولین روز هفته نیز اینگونه برای بورس تهران به پایان برسد.