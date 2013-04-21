تیم فوتبال خالص سازان روی زنجان به مرحله نیمه نهایی لیگ دسته سه کشور صعود کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، فرخ رضایی افزود: تیم خالص سازان روی زنجان در گروه سوم و با تیم های بوشهر، تهران و تبریز هم گروه است که سه بازی خود را به میزبانی تبریز انجام داد و دیروز به پایان رسید.

رضایی در خصوص نتایج این سه بازی گفت: در بازی اول به مصاف تیم تهران رفتیم و با تساوی 2 بر 2 بازی به پایان رسید و در بازیهای دوم و سوم خود مقابل تیم های تبریز و بوشهر به ترتیب با حساب 2 بر یک و 6 بر یک به پیروزی رسیدیم.

وی خاطرنشان کرد: با کسب این 2 برد و یک تساوی به عنوان تیم اول گروه خود با احتساب 7 امتیاز و 10 گل زده و 4 گل خورده به مرحله نیمه نهایی صعود کردیم و تهران با 5 امتیاز به عنوان تیم دوم گروه به مرحله نیمه نهایی صعود کرد.

رضایی افزود: در مرحله نیمه نهایی رقابت میان 8 تیم خواهد بود که تیم های برتر به لیگ دسته 2 کشور صعود خواهند کرد.

وی با اشاره به اینکه هیئت مدیره شرکت خالص سازان روی زنجان حمایت خوبی از این تیم ورزشی داشته است گفت: امید است با ادامه این حمایت ها بچه های زنجان بتوانند در مرحله نیمه نهایی خوب ظاهر شوند و به لیگ دسته 2 کشور صعود کنند.

رضایی در خصوص ترکیب تیم زنجان یادآور شد: سرمربیگری تیم برعهده صیاد بهرامی بود و بازیکنان آن متشکل از مجید سلطانی، غلامرضا قدوسی، مجید کریمی، امیر رحمتی، جواد حسنی، منصور ایمانی، رسول حاج میری، محمد حسن پرواحمد، اصغر دهاتیان، مسعود حمیدی، مسعود محمدی، فضائل فولادی، امین ستاریان و محسن طاهری بود.

دعوت از جوانان زنجانی به اولین اردوی تیم ملی روئینگ مردان کشور

اولین اردوی تیم ملی روئینگ مردان در رده سنی جوانان با دعوت از 3 ورزشکار زنجانی آغاز می شود.

اولین اردوی تیم ملی روئینگ مردان در رده سنی جوانان به منظور حضور موفق در مسابقات قهرمانی جوانان آسیا و مسابقات کسب سهمیه المپیک جوانان برگزار می شود.

این اردو در دریاچه آزادی تهران و از ششم اردیبهشت ماه آغاز می شود و تا 26 همان ماه ادامه دارد که در آن 11 ورزشکار مدعو کار خود را آغاز می کنند.

در این مرحله از اردو سروش نظریان، علیرضا نظری و محمد پیری از زنجان به اردوی تیم ملی دعوت شده اند و تمرینات خود را زیر نظر سرمبی تیم ملی " محمد علی قرائت" آغاز می کنند.



حمید رضا چوبداری، جواد محمد جعفری و محمد زارعی از استان همدان، محمد رستمی از لرستان، رضا نوروز زاده از آذربایجان شرقی، محمد حمزه نتاج از مازندران، ارمین کرم بین از تهران و مرتضی آسن از تهران دیگر نفرات دعوت شده به این اردو هستند.

در پایان اردو با تست گیری از میان 11 نفر مدعو 8 نفر برتر برگزیده می شوند و در مرحله دوم اردو حضور خواهند یافت.