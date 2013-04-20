علی بندعلیان در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با روز جهانی زمین پاک افزود: روز زمین پاک مناسبت سالانه ای است که با هدف افزایش آگاهی و تجلیل از محیط زیست کره زمین نامگذاری شده است.

نهادینه کردن ارزش مراقبت از محیط زیست

وی عنوان داشت: روز جهانی زمین پاک، بهانه ای برای نهادینه کردن ارزش مراقبت از محیط زیست و اهمیت دادن به زندگی سالم به ویژه در میان کودکان و نوجوانان است.

این مدیر شهری ادامه داد: برگزاری هرساله مراسم روز زمین پاک در تبدیل محیط زیست به آئینه ای روشن در رسانه ها مهم است.

وی تصریح کرد: محیط زیست بحثی مهم و بدون مرز است که در تمام حوزه های مسائل فرهنگی، جغرافیای، اقتصادی، سرمایه ای، و توسعه سیاسی در تمام دورانها دخیل است.

بندعلیان اضافه کرد: بسیاری از موادی که به نام زباله راهی سطلهای زباله می ‌شوند را می ‌توان با مدیریت صحیح از زباله ‌ها جدا کرد و یا با فرایند بازیافت، آنها را به کالای قابل استفاده تبدیل کرد.

رعایت اصول تفکیک و بازیافت زباله

وی تأکید کرد: به شهروندان توصیه می کنم به منظور پاسداشت و حفظ زمین پاک در مرحله اول در خرید‌های خود دقت کرده و با اجتناب از خرید‌های غیرضروری میزان زباله تولیدی را کاهش دهند و در مرحله بعد اصول تفکیک و بازیافت زباله را رعایت کنند.

شهردار فرون آباد بیان داشت: از بخشهای عمده ای که در اصلاح الگوی مصرف تأثیر گذار است، بهبود مصرف منابع مختلف و رعایت اخلاق شهروندی در مصرف صحیح است.