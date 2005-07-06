درخواست دالايي لاما از رهبران گروه هشت براي كاهش فقر

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر"، در بيانيه اي كه توسطه "آني لينوكس"، خواننده راك، قرائت شد، رهبر معنوي بوداييهاي تبت گفت، نشست گروه هشت كه امروز در گلاينگلز، اسكاتلند برگزاري مي شود داراي نيرويهاي بالقوه مثبتي است.

در اين بيانيه آمده است، از رهبران گروه هشت و مشاوران آنها مي خواهم تبعات و بازتابهاي افكار، تصميمات و اقدامات خود را در نظر بگيرد. آيا آنها به رفاه انسانهاي روي زمين اهميت داده و اهميت خواهند داد؟ ما نه تنها نيازمند همدردي با كساني هستيم كه رنج مي برند، بلكه متعهد هستيم آنچه داريم با نيازمندان سهيم شويم.

نشست گروه هشت و ستاد تاريخي كردن فقر مي تواند نقطه عطفي در تاريخ محسوب شود، اما اين امر در شرايطي محقق مي شود كه رهبران گروه هشت و دولتهاي آنها خود را متعهد كنند گامهاي حقيقي براي كاهش فقر در جهان بردارند.

اگر آنها موفق شدند همه ما از آن سود مي بريم، با توجه به اين كه ناكامي آنها متوجه ما نيز خواهد شد. بگذاريد چشم انداز خود را وسعت بخشيم تا رفاه، همه دنيا و نسلهاي آينده را در نيز دربرگيرد.

"لينوكس" در گفتگو با آسوشيتدپرس اظهار داشت، نشست گروه هشت به حقوق بشر مربوط مي شود. اين امر يك مسئله اخلاقي بوده و به همه نوع بشر مربوط مي شود.

وي افزود، اين نشست تنها به شركت كنندگان آن ارتباط ندارد، بلكه به مثابه يك پيام جهاني عمل مي كند.

"لينوكس" در كنسرتي كه امروزتحت عنوان « ادينبورگ 50000 : آخرين فشار» برگزار مي شود حضور مي يابد. برگزار كنندگان اين كنسرت اظهار داشتند روزانه 50000 از فقر جان خود را از دست مي دهند.