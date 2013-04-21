علیرضا جوانمردی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه در پایان سال گذشته اعتباراتی برای پروژه های نیمه تمام اختصاص یافته است، گفت: پروژه های نیمه تمامی را که 80 یا 90 درصد پیشرفت فیزیکی دارند را با کمک مجموعه استانداری و وزارت ورزش جوانان استان البرز با اعتبارات ناچیزی که در پایان سال تخصیص یافته می توان به اتمام رساند.

وی افزود: پیش بینی می شود که در 4 ماه اول سال نزدیک به 10 پروژه اعم از سالن های ورزشی و فضاهای خوابگاهی به اتمام برسد.

ساماندهی هیئت های بلاتکلیف در دستور کار قرار دارد

مدیرکل ورزش جوانان استان البرز اظهار داشت: سعی داریم هیئت هایی را که بلاتکلیف هستند به زودی ساماندهی کنیم که در همین راستا در سال گذشته برای 4 هیئت ورزشی مجمع برگزارشد و تا پایان اردبیهشت حداقل برای 6 هیئت دیگر مجمع برگزار می شود.

وی ادامه داد: درباره هیئت های که عملکردشان ضعیف است تا پایان اردبیهشت ماه نسبت به تعویض و جایگزینی رئیس هیئت اقدام می شود.

جوانمردی با اشاره به اینکه 48 هیئت ورزشی در سطح استان البرز وجود دارد، گفت: طبق سنوات گذشته هر ساله برنامه های متعددی در حوزه ورزش و جوانان از جمله برنامه های اعزام، میزبانی، برگزاری و آموزش مسابقات وجود دارد.

وی افزود: با توجه به فرمایشات رهبری در دیداری که با ورزشکاران در پایان سال داشتند 2 محور توسعه ورزش همگانی و علمی کردن ورزش حرفه ای و قهرمانی در دستور کار قرار دارد.

وی با بیان اینکه جدا از برنامه های روتین و عادی که هر ساله برگزار می شود برنامه های دیگری را در سال جاری خواهیم داشت، گفت: در بحث توسعه و گسترش ورزش همگانی طی مذاکراتی که با شهرداری داشتیم مبنی پایگاه های ورزش صبحگاهی دائمی در محل پارک ها و فضای عمومی شهر کرج راه اندازی می شود.

مدیرکل ورزش جوانان استان البرز اضافه کرد: هم در بعد توسعه مکان ها و فضاهای ورزش همگانی و هم در بعد نیروی انسانی، مقوله هایی در حال برنامه ریزی است که با شدت بیشتری در 6 ماه اول سال به آن توجه ویژه می شود.

مربیان تراز اول کشوری و بین المللی دعوت به همکاری می شوند

وی ادادمه داد: از دیگر برنامه ها کاری امسال بحث علمی کردن ورزش قهرمانی است که با ارتقای مربیان و سطح کلاس های آموزشی، سعی بر آن داریم که با کمک فدراسیون ها از مربیان تراز اول کشور و حتی مربیان بین المللی دعوت به همکاری شود.

جوانمردی با اشاره به دیگر برنامه ها گفت: تنها در سه رشته پایگاه قهرمانی داریم و تلاش ما بر آن است که در 6 ماه اول سال این پایگاه ها را حداقل به 10رشته ورزشی برسانیم.

وی افزود: در آینده امید داریم هم در بحث تجهیزات و هم در بحث آموزشی و مربی ارتقا پیدا کنیم.

خیرین برای توسعه فضاهای ورزشی و سرانه های ورزشی استان اقدام کنند

وی با اشاره به نهضت مدرسه سازی که با مشارکت خیرین انجام می شود که فضاهای آموزشی بسیار مناسب تقویت شد، اظهار داشت: هم اکنون با توجه به نرخ رشد جمعیت فضا کافی و مشکلی وجود ندارد.

مدیرکل ورزش جوانان استان البرز ادامه داد: تقاضای که اداره ورزش جوانان از خیرین سرمایه گذار دارد این است که در راستای ارتقا جسم و روان جوانان کمک کنند که در جهت توسعه فضاهای ورزشی و سرانه های ورزشی اقدام کنند.

وی گفت: در بحث زمین و نقشه ساخت اداره کل ورزش جوانان این آمادگی را دارد که اطلاعات را در اختیار سرمایه گذار که همان خیرین باشند قرار دهد.