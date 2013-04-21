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۱ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۱:۱۱

جوانمردی در گفتگو با مهر مطرح کرد:

تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام ورزشی البرز تا شهریور ماه/هیئت‌های ورزشی ساماندهی می‌شود

تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام ورزشی البرز تا شهریور ماه/هیئت‌های ورزشی ساماندهی می‌شود

کرج – خبرگزاری مهر: مدیرکل ورزش جوانان استان البرز از تکمیل پروژه های نیمه تمام ورزشی استان البرز که 80 تا 90درصد پیشرفت فیزیکی دارند، در 6 ماه نخست سال جاری خبر داد.

علیرضا جوانمردی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه در پایان سال گذشته اعتباراتی برای پروژه های نیمه تمام اختصاص یافته است، گفت: پروژه های نیمه تمامی را که 80 یا 90 درصد پیشرفت فیزیکی دارند را با کمک مجموعه استانداری و وزارت ورزش جوانان استان البرز با اعتبارات ناچیزی که در پایان سال تخصیص یافته می توان به اتمام رساند.

وی افزود: پیش بینی می شود که در 4 ماه اول سال نزدیک به 10 پروژه اعم از سالن های ورزشی و فضاهای خوابگاهی به اتمام برسد.

ساماندهی هیئت های بلاتکلیف در دستور کار قرار دارد

مدیرکل ورزش جوانان استان البرز اظهار داشت: سعی داریم هیئت هایی را که بلاتکلیف هستند به زودی ساماندهی کنیم که در همین راستا در سال گذشته برای 4 هیئت ورزشی مجمع برگزارشد و تا پایان اردبیهشت حداقل برای 6 هیئت دیگر مجمع برگزار می شود.

وی ادامه داد: درباره هیئت های که عملکردشان ضعیف است تا پایان اردبیهشت ماه نسبت به تعویض و جایگزینی رئیس هیئت اقدام می شود.

جوانمردی با اشاره به اینکه 48 هیئت ورزشی در سطح استان البرز وجود دارد، گفت: طبق سنوات گذشته هر ساله برنامه های متعددی در حوزه ورزش و جوانان از جمله برنامه های اعزام، میزبانی، برگزاری و آموزش مسابقات وجود دارد.

وی افزود: با توجه به فرمایشات رهبری در دیداری که با ورزشکاران در پایان سال داشتند 2 محور توسعه ورزش همگانی و علمی کردن ورزش حرفه ای و قهرمانی در دستور کار قرار دارد.

وی با بیان اینکه جدا از برنامه های روتین و عادی که هر ساله برگزار می شود برنامه های دیگری را در سال جاری خواهیم داشت، گفت: در بحث توسعه و گسترش ورزش همگانی طی مذاکراتی که با شهرداری داشتیم  مبنی پایگاه های ورزش صبحگاهی دائمی در محل پارک ها و فضای عمومی شهر کرج راه اندازی می شود.

مدیرکل ورزش جوانان استان البرز اضافه کرد: هم در بعد توسعه مکان ها و فضاهای ورزش همگانی و هم در بعد نیروی انسانی، مقوله هایی در حال برنامه ریزی است که با شدت بیشتری در 6 ماه اول سال به آن توجه ویژه می شود.

مربیان تراز اول کشوری و بین المللی دعوت به همکاری می شوند

وی ادادمه داد: از دیگر برنامه ها کاری امسال بحث علمی کردن ورزش قهرمانی است که با ارتقای مربیان و سطح کلاس های آموزشی، سعی بر آن داریم  که با کمک فدراسیون ها از مربیان تراز اول کشور و حتی مربیان بین المللی دعوت به همکاری شود.

جوانمردی با اشاره به دیگر برنامه ها گفت: تنها در سه رشته پایگاه قهرمانی داریم و تلاش ما بر آن است که در 6 ماه اول سال این پایگاه ها را حداقل به 10رشته ورزشی برسانیم.

وی افزود: در آینده امید داریم هم در بحث تجهیزات و هم در بحث آموزشی و مربی ارتقا پیدا کنیم.

 خیرین برای توسعه فضاهای ورزشی و سرانه های ورزشی استان اقدام کنند

وی با اشاره به نهضت مدرسه سازی که با مشارکت خیرین انجام می شود که فضاهای آموزشی بسیار مناسب تقویت شد، اظهار داشت: هم اکنون با توجه به نرخ رشد جمعیت فضا کافی و مشکلی وجود ندارد.

مدیرکل ورزش جوانان استان البرز ادامه داد: تقاضای که اداره ورزش جوانان از خیرین سرمایه گذار دارد این است که در راستای ارتقا جسم و روان جوانان کمک کنند که در جهت توسعه فضاهای ورزشی و سرانه های ورزشی اقدام کنند.

وی گفت: در بحث زمین و نقشه ساخت اداره کل ورزش جوانان این آمادگی را دارد که اطلاعات را در اختیار سرمایه گذار که همان خیرین باشند قرار دهد.

کد مطلب 2036528

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