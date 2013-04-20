به گزارش خبرنگار مهر، پرویز طاهری ظهر شنبه در جمع خبرنگاران افزود: از اين تعداد 780نفر پسر وبقيه دختر هستند كه باحضور اعضاي هيئت داوران به رقابت مي پردازند.

وی تصریح کرد: مسابقات قرآن، نماز و عترت دانش آموزان با شركت برگزيدگان مرحله شهرستاني و منطقه اي در رشته هاي قرائت، تفسير ومفاهيم، حفظ قرآن، نهج البلاغه، صحيفه سجاديه، مداحي، احكام، اذان، انشاء نماز وخطاطي نماز به مدت يك هفته در این شهر برگزار مي شود.

وی بیان کرد: مراسم استقبال از دانش آموزان شرکت کننده در این جشنواره عصر امروز باحضور مسئولان استاني وشهرستاني درپارك شهيد دستغيب دهدشت برگزار خواهد شد.

طاهری اظهار داشت: مراسم افتتاحيه این مسابقات روز يكشنبه با پيام نماينده محترم ولي فقيه دراستان آغاز مي شود.

وی افزود: اين مسابقات در دو بخش پسران ودختران در دوره هاي تحصيلي راهنمايي ومتوسطه برگزار خواهد شد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان گفت: درپايان این مسابقات 320نفر به عنوان برگزيده استاني انتخاب و با برگزاري اردوي آموزشي 108 نفر انتخاب وبه مرحله كشوري اعزام مي شوند.

وی اجرای برنامه هاي فرهنگي و هنري و اردو را از برنامه های جنبی این دوره از مسابقات عنوان کرد.