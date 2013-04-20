مجتبي پاليزبان در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اين مطلب افزود: با توجه به بند 7 ماده 3 قانون اصلاح قوانين و مقررات سازمان ملی استاندارد، ترويج سيستم بين المللی يکاها (SI) به عنوان سيستم رسمی اوزان و مقياس ها در کشور و کاليبره کردن و آزمون وسايل سنجش، از وظايف سازمان استاندارد است که در همين راستا در سال گذشته 2974 مورد وسيله سنجش سبك و باسكول ثابت همكف مورد آزمون قرار گرفت.

14 واحد صنفي متخلف به پرداخت جزاي نقدي محكوم شدند

وی گفت: در سال گذشته 16 واحد صنفي متخلف به دليل فروش كالاهاي غير استاندارد، به سازمان تعزيرات حكومتي استان معرفي شدند كه از اين تعداد 14 واحد آنها به پرداخت شش ميليون ريال جزاي نقدي محكوم شدند.

این مسئول با اعلام اين مطلب عنوان کرد: اين احکام در راستای اجرای ماده 9 قانون اصلاح قوانين و مقررات سازمان ملی استاندارد ايران و شکايت اين اداره کل صادر شده است.

شایان ذکر است بر اساس ماده 9 قانون سازمان استاندارد، هر گاه اجراي استاندارد در مورد کالاهايي اجباري اعلام شود، پس از انقضاي مهلت مقرر، توليد، تمرکز، توزيع و فروش اينگونه کالاها با کيفيت پايين­تر از استاندارد مربوطه و يا بدون علامت استاندارد ايران، ممنوع و با رعايت شرايط و امکانات خاطي و دفعات و مراتب جرم و مراتب تعزير اعم از احضار، وعظ، تذکر، توبيخ، تهديد و اخذ تعهد و حبس از يک ماه تا دو سال و جزاي نقدي از يکصد هزار ريال تا پنجاه ميليون ريال به حکم محاکم صالحه محکوم خواهد شد.