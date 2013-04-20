احمد شوهانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ارتقای شباب به بخش در آینده نزدیک در دستور کار قرار می گیرد.
وی افزود: پیگیری طرح اتصال راه آهن استان به شبکه سراسری از جمله از اولویت برنامه های نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی است.
وی اضافه کرد: یکی دیگر از اولویت برنامه های نمایندگان درمجلس شورای اسلامی اختصاص اعتبارات مناسب برای کشاورزان خسارت دیده از پدیده های خشکسالی است که مورد بررسی قرارمی گیرد.
شوهانی ادامه داد: یکی از خواسته های مردم شباب اجرای طرح آبیاری قطره ای در زمین های کشاورزی و احداث کارخانه روغن نباتی و تامین آب آشامیدنی سالم است که مورد نظارت و توجه قرارمی گیرد.
ایلام - خبرگزاری مهر: نماینده مردم ایلام، ایوان، شیروان چرداول، مهران و ملکشاهی در مجلس شورای اسلامی گفت: ارتقای شهر شباب به بخش در دستور کار قرار می گیرد.
احمد شوهانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ارتقای شباب به بخش در آینده نزدیک در دستور کار قرار می گیرد.
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