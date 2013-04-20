ایلام - خبرگزاری مهر: نماینده مردم ایلام، ایوان، شیروان چرداول، مهران و ملکشاهی در مجلس شورای اسلامی گفت: ارتقای شهر شباب به بخش در دستور کار قرار می گیرد.