دكتر رضايت در گفتگو با "مهر" : آينده شغلي دانشجويان پزشكي نامعلوم است // بايد از حجم وظايف بهداشتي و درماني دانشگاه هاي علوم پزشكي كاسته شود

دكتر رضايت در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي "مهر" افزود: وزارت بهداشت و به تبع آن دانشگاه هاي علوم پزشكي در كشور ما وظايف متنوعي را به عهده دارند. يكي از اين وظايف تربيت نيروي انساني متخصص براي سلامت جامعه است.

وي خاطر نشان كرد: در گذشته به دليل كمبود نيروي انساني در رشته هاي پزشكي، واقعي ساختن آموزش اين رشته ها در بيمارستان ها و همچنين استفاده از امكانات درماني دانشگاه هاي علوم پزشكي اين دانشگاه ها به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي سپرده شدند.

رضايت تصريح كرد: كشور ما در حال حاضر در زمينه تربيت نيروي انساني متخصص در رشته هاي علوم پزشكي خود كفا شده است. ولي آينده شغلي اين دانشجويان نامعلوم است. كشور ما نيروي متخصص را تربيت كرده ولي زمينه كاري مناسب را فراهم نكرده است.

وي خاطرنشان كرد: در شرايط فعلي و با حجم بالاي مسئوليت هاي درماني، آموزشي و پژوهشي كه به دانشگاه هاي علوم پزشكي محول شده است و همچنين كمبود بودجه سرانه اي كه به وزارت بهداشت تعلق مي گيرد، آيا وقت آن نرسيده كه بار دانشگاه هاي علوم پزشكي سبك شود؟ تا اين دانشگاه ها بيشتر به وظايف عمده خود كه آموزش و پژوهش است، بپردازند.

دكتر رضايت در ادامه افزود: در حال حاضر كه دانشگاه هاي علوم پزشكي به وضعيت مطلوبي از نظر تأمين نيروي انساني و بالا بردن سطح سلامت جامعه رسيده اند، بايد از حجم كارهاي بهداشتي، درماني، تجهيزات پزشكي و خدمات دارويي اين دانشگاه ها كاسته شود و دانشجويان تنها در برخي از دروس خود با بيمارستان ها در ارتباط باشند.

وي اظهار كرد: در دولت آينده اگر قرار است اين دانشگاه ها دوباره تحت تابعيت وزارت علوم به فعاليت خود ادامه دهند اين روند بايد به وسيله يك تيم كارشناس و با توجه به تجربيات ديگر كشور هاي دنيا صورت گيرد. تصميم آني در اين مورد مشكلات بيشتري را به دنبال مي آورد.

وي يادآور شد: يكي از رسالت هاي مهم مراكز پژوهشي و آموزشي در كشور دستيابي و استفاده از فناوري هاي نو مانند نانوتكنولوژي و بيوتكنولوژي است. وظايف متعددي كه به عهده دانشگاه ها به خصوص دانشگاه هاي علوم پزشكي گذاشته مي شود اين دانشگاه ها را از پرداختن به اين امور باز مي دارد. از دولت آينده انتظار مي رود دانشگاه ها را در اين زمينه تقويت كند.

اين استاد دانشگاه علوم پزشكي در پايان تصريح كرد: دولت آينده بايد آينده شغلي دانشجويان اين رشته ها را تأمين كند. در زمينه تحقيقات قبل از اينكه به بحث بودجه بپردازيم بهتر است جايگاه پژوهش را در كشور به عنوان فعاليتي كه به رفع مشكلات در جامعه كمك مي كند مشخص كنيم. همچنين دولت آينده بايد زير ساخت هاي مناسب را براي انجام تحقيقات كاربردي فراهم كند.