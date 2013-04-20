حجت الاسلام مسعود محمدي در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاري گفتمان هاي ديني در اين استان، اظهار داشت: اين گفتمان ها با موضوعات خانواده، سبک زندگي اسلامي، روابط دختر و پسر، مضرات ماهواره و غيره با حضور اساتيد دانشگاهي و روحانيون بومي برگزار شده است.

وي با اشاره به اهداف برگزاري گفتمان هاي ديني كه از سوي سازمان تبليغات اسلامي در سراسر كشور برگزار مي شود، افزود: روي آوردن جوانان و نوجوانان به مسائل ديني، پاسخگويي به شبهات ديني دانش آموزان و اشاعه فرهنگ ناب محمدي از جمله اهداف برگزاري گفتمان هاي ديني در استان کردستان است.

کارشناس آموزش و پژوهش اداره کل تبليغات اسلامي کردستان ادامه داد: اين گفتمان ها ويژه دانش آموزان دختر و پسر استان بوده که به صورت کارگاهي و همايشي در سطح استان برگزار مي شود.

حجت الاسلام محمدي با اشاره به استقبال گسترده دانش آموزان از اين گفتمان ها یادآور شد: سال 91 بيش از 22 هزار دانش آموز در اين گفتمان ها شرکت داشتند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود از برگزاري طرح گفتمان هاي ديني در مدارس استان خبرداد و بیان کرد: اين طرح مورد استقبال آموزش و پرورش استان قرار گرفته است و به همين دليل بر اساس هماهنگي هاي صورت گرفته طرح گفتمان هاي ديني در مدارس كردستان در سال جاري نيز ادامه دارد.

کارشناس آموزش و پژوهش اداره کل تبليغات اسلامي کردستان گفت: آموزش و پرورش استان براساس استقبال دانش آموزان از طرح گفتمان هاي ديني درخواست مجدد برگزاري اين طرح در مدارس استان را اعلام کرده است.

حجت الاسلام محمدي افزود: اداره کل تبليغات اسلامي کردستان نيز آمادگي خود را براي اجراي طرح گفتمان هاي ديني مدارس در سطح استان طي سال جاري اعلام کرده است.

وي در پايان با بيان اينكه انتظار مي رود كه در سال جاري طرح گفتمان هاي ديني در كردستان به خوبي برگزار شود، اظهار داشت: برنامه ريزي هاي لازم براي اجراي هر چه بهتر و بيشتر اين طرح در استان کردستان انجام شده است