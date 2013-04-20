به گزارش خبرگزاری مهر، قباد میمنت آبادی در جلسه اردیبهشت معطر شهرستان مریوان، اظهار داشت: همزمان با سالگرد سفر مقام معظم رهبری و به منظور تجلیل از جانفشانی های و ایثارگری های مرزنشینان استان جشنواره ای با عنوان "مرزداران خامنه ای - منادیان فرهنگ مهرورزی" در شهرستان مریوان برگزار می شود.

وی افزود: این جشن روز 26 اردیبهشت و در سالگرد سفر پرخیر و برکت مقام معظم رهبری به شهرستان مریوان برگزار می شود و از مرزنشینان فعال در حوزه های فرهنگی و قرآنی روستاهای مرزنشین تجلیل می شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان ادامه داد: در این جشنواره که با همکاری مرزبانی استان کردستان و دستگاه ها و نهادهای مختلف اجرایی در شهرستان مریوان برگزار می شود از مرزبانان نمونه، هنرمندان، نویسندگان و روزنامه نگاران فعال مروج هنر اسلامی ایرانی، پیشمرگان مسلمان کرد روستاهای مرزی و خانواده های معزز چهار شهید شاخص تجلیل به عمل می آید.

میمنت آبادی یادآور شد: همچنین طی نمایشگاهی دستاوردهای مرزبانی استان در پنج سال اخیر و تصاویر مرتبط با سفر مقام معظم رهبری به مریوان در معرض دید علاقمندان قرار خواهد گرفت.

وی بیان کرد: غبار روبی و عطرافشانی گلزار شهدای مریوان، نصب سنگ نبشته پیام مقام معظم رهبری در مورد استان همراه با زیارتنامه شهدای کردستانی در مرز باشماق و اجرای برنامه های مداحی و مولودی خوانی از دیگر برنامه های در نظر گرفته شده برای این جشن بزرگ است.

فرماندار شهرستان مریوان نیز در این جلسه با اشاره به وحدت و انسجام گسترده مردم و مسئولان و روحیه خودباوری و عزت در بین اهالی روستاهای مرزی، اظهار داشت: مرزنیشنان کردستانی آماده مقابله با هرگونه توطئه دشمنان هستند.

عبدالله رشید پور، افزود: بیش از 50 درصد مرز مشترک استان کردستان با عراق در شهرستان مریوان قرار داشته و این مهم اهمیت این شهرستان را بیش از پیش می کند.

وی ادامه داد: هم اکنون مرزی آرام و با ثبات در کشور و به ویژه استان کردستان داریم و این مهم نشأت گرفته از تلاش های شبانه روزی مرزبانان غیور ایران اسلامی و همدلی و همکاری مرزنشینان بوده و امید است این مهم همواره حفظ و ارتقا یابد.

فرماندار مریوان یادآور شد: خوشبختانه با تلاش های گسترده صورت گرفته و انسداد مرزها شاهد کاهش دغدغه های مرزنشینان و ثبات و آرامش کامل در نقاط مرزی استان هستیم و در سایه اعتقادات و اعتماد گسترده مردمی به نیروهای مرزبانی بر ثبات و امنیت مرزهای استان افزوده شده است.

امام جمعه شهر مریوان نیز در این نشست از خدمات و تلاش های مرزبانان استان تقدیر به عمل آورد و اظهار داشت: در سایه وحدت و انسجام داخلی می توان همه توطئه های دشمنان را خنثی کرد و تهدید ها و توطئه های دشمنان را به فرصت تبدیل کرد.

ماموستا مصطفی شیرزادی افزود: تلاش ها و خدمات نظام مقدس اسلامی در مناطق محروم و مرزی استان کردستان به ویژه شهرستان مریوان قابل تحسین بوده و برگزاری جشنواره هایی اینچنینی برای تجلیل از مرزنشینان نیز از سوی دستگاه های متولی امور فرهنگی استان مایه فخر و مباهات است.

فرمانده مرزبانی استان کردستان نیز در این نشست بیان کرد: مردم ولایت مدار کردستان در طول عمر با برکت نظام مقدس اسلامی همواره حافظ مرزهای مادی و معنوی کشور بوده و از ارزش های والای نظام اسلامی با تمام توان دفاع کرده اند.

عزت الله رشیدیان یادآور شد: در همین راستا و به منظور تجلیل از خدمات و تلاش های مرزنشینان کردستانی این جشنواره طراحی شده و امید است در سنوات آتی نیز تداوم داشته باشد.

