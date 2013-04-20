رضا لک در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: طرفداران سلامتی و نشاط هر روز صبح می توانند بدون هیچ مدرک و هیچ شناسه ای به عضویت کلوپ سلامتی بوستان ارغوان باقرشهر درآیند.

وی بیان داشت: مدتی است همچون دیگر بوستانهای محلی باقرشهر، بوستان ارغوان نیز در ساعات ابتدایی صبح با صدای سوت ورزش همگانی خیل کثیری از شهروندان را گرد هم جمع می کند تا طنین ورزش و سلامتی در محله جعفرآباد نیز طنین انداز شود.

لک ادامه داد: استقبال شهروندان و حتی برخی از پرسنل ادارات از این برنامه بسیار خوب است و این برنامه در ابتدای شور و نشاط خاصی را به محله جعفرآباد می بخشد و با استقبال شهروندان مواجه بوده است.

وی تصریح کرد: حتی در روزهای سرد سال نیز شاهد حضور شهروندان پیر و جوان در این برنامه بودیم و هدف ما همین است که بتوانیم ورزش را بین تمام اقشار جامعه رواج دهیم.

مسئول تربیت بدنی شهرداری باقرشهر اضافه کرد: وقتی سالمندان، کودکان، زنان و مردان، در کنار هم به ورزش می ایستند، فضای شهر و محله شاداب می شود و ورزش در خانواده ها رایج می شود.

وی عنوان داشت: هم اکنون در اکثر بوستانهای محلی باقرشهر ورزشهای گروهی انجام می شود که مهم ترین آن بوستان عطر سیب شهرداری باقرشهر است، در این بوستان و بوستان ارغوان تیمهای گسترده از بانوان و آقایان باهم ورزش گروهی می کنند .

لک برنامه های ورزشی این شهر را بیشمار دانست و از جمله آنها به مواردی همچون تجهیزات کامل ورزشی در مجموعه غدیر، بوستان بانوان( فدک)، سوله های ورزشی اشاره کرد و گفت: همه مراکزی که زیر نظر تربیت بدنی شهرداری هستند، با تمام امکانات به شهروندان خدمت رسانی می کنند که بحمدالله با استقبال بی نظیر ایشان نیز همراه بوده است.

وی ادامه داد: جدا از این امکانات و خدمات موارد دیگری همچون مسیر تندرستی در بوستانها نیز از دیگر برنامه های شهرداری باقرشهر برای جلب مردم به ورزش بوده است.