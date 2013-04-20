به گزارش خبرنگار مهر، حمید رضا واعظی زاده بعد از ظهر شنبه در نشست با مدیرکل روابط عمومی شرکت بهر ه برداری نفت و گاز گچساران گفت: با تداوم وتعمیق مناسبات و تعاملات ظرفین و شناسایی ظرفیت های بالقوه می توان گام موثری در صنعت توریسم در کشور برداشته شود.

واعظی زاده افزود: یکی از مهمترین نقاط قوت استان کهگیلویه وبویراحمد مقوله گردشگری و مناطق تفریحی و زیارتی همراه با آب و هوایی چهارفصل است که باید از این ظرفیت برای توسعه استان استفاده کرد.

وی تصریح کرد: توجه به این موضوع بدون مشارکت ادارات و دستگاه اجرایی استان خصوصا شرکت نفت و گاز گچساران میسر نخواهد بود.

واعظی زاده بیان داشت: شرکت نفت و گاز گچساران تاکنون در زمینه بهسازی و بازسازی بسیاری از بناهای تاریخی و فرهنگی استان کهگیلویه وبویراحمد همکاری کم نظیری با سازمان میراث فرهنگی و گردشگری کهگیلویه وبویراحمد داشته است.

وی مرقد بی بی حکیمه(س) را یکی از عوامل جذب گردشگر در این شهرستان دانست، اظهارداشت: همکاری شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران طی ایام نوروز در بهسازی جاده دسترسی به این امام زاده قابل تقدیر است.

در ادامه این نشست رئیس روابط عمومی شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران با اشاره به تعهدات اقتصادی و صیانت از ذخایر عظیم نفت و گاز شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران گفت: توجه به مسائل اجتماعی وفرهنگی گچساران از وظایف دیگر این شرکت بزرگ بهره بردار نفت در منطقه جنوب کشور است.

ابوالحسن غلامی بیان داشت: وجود طبیعت بکر مناطق گچساران و باشت فرصتی استثنایی برای تحقق اهداف بلند در زمینه جذب گردشگر از سراسر کشور و حتی دنیا است.

وی اظهارداشت: ایجاد زیرساخت های گردشگری در حیطه وظایف شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران نیست ولی این شرکت در حیطه وظایف قانونی خود می تواند تعاملاتی با اداره میراث فرهنگی استان کهگیلویه وبویراحمد در جهت افزایش حضور گردشگر، رونق صنعت توریسم و در نهایت ایجاد اشتغال پایدار داشته باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان این نشست که درسالن کنفرانس اداره روابط عمومی شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران برگزار شد، به پاس خدمات و تعامل شرکت نفت وگاز گچساران هدایایی از محصولات صنایع دستی هنرمندان از سوی مدیرکل میراث فرهنگی و گردشگری کهگیلویه و بویراحمد به این شرکت اهدا شد.