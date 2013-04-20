به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرضا شیخان گفت: توليد سيمان در سال گذشته به 70 ميليون و 255 هزار و 489 تن رسيد كه نسبت به مدت مشابه سال 90 رشد 5.74 درصدي پيدا كرده است.

دبير انجمن صنفي كارفرمايان صنعت سيمان ايران افزود: در 12 ماهه سال گذشته توليد كلينكر بالغ بر70 ميليون و447 هزارتن بود كه نسبت به مدت مشابه خود در سال 90 رشد 4.5 درصدي داشته است.

وي بیان داشت: ميزان توليد سيمان در اسفندماه سال گذشته نيز به 6 میلیون و 318 هزار و991 تن با رشد 11 درصدی نسبت به اسفندماه سال 90 و ميزان توليد كلينكر با رشد 2.65 درصدي نسبت به اسفندماه سال 90 به 6 ميليون و 148هزار و 818 تن رسيد.

شيخان يادآور شد: در 12 ماهه سال گذشته به ميزان 57 میلیون و 852 هزار و 966 تن سيمان به جامعه مصرفي توزيع شد كه در مقايسه با مدت مشابه خود در 12 ماهه نخست سال 90 رشد 5.76 درصدي را نشان مي دهد.