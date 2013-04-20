به گزارش خبرگزاری مهر، گلف‌بازان سراسر کشور برای انجام مسابقات قهرمانی کشور در رده سنی نوجوانان (زیر ۱۸ سال) و بزرگسالان (۱۹ تا ۳۰ سال) ۴ تا ۶ اردیبهشت ماه سال جاری به میزبانی هیات گلف اصفهان با یکدیگر رقابت می‌کنند.

این مسابقات برابر مقررات و قوانین فدراسیون بین‌المللی گلف و R&A و به صورت انفرادی و استروک پلی و همچنین تیمی خواهد بود.

بدین ترتیب تیم‌های شرکت کننده صبح و عصر روز سه‌شنبه (۳ اردیبهشت ماه) اعلام آمادگی خواهند کرد و پس از پشت سر گذاشتن تمرینات، پنج‌شنبه و جمعه در ۱۸ میدان به رقابت با یکدیگر می‌پردازند.

پس از برگزاری مسابقات و مشخص شدن نفرات برتر، اردوهای تمرینی و آماده‌سازی جهت انتخاب ملی‌پوشان برگزار خواهد شد.