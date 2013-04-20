هیوا رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه از سال 84 دبیرخانه جمع آوری زکات به کمیته امداد امام خمینی واگذار شد، اظهار داشت: تا آن زمان در کشور 300 میلیون تومان زکات جمع شده بود که این میزان در استان کردستان 35 میلیون تومان بوده است.

وی افزود: از این نظر کمیته امداد امام خمینی کردستان رتبه سوم کشور را کسب کرده است و انتظار مي رود كه روند رو به رشد جمع آوري زكات در استان كردستان همچنان با جديت هر چه تمامتر ادامه داشته باشد.

معاون توسعه مشارکت ‌های مردمی کمیته امداد کردستان اعلام کرد: برای نخستین بار 245 پروژه با اعتباری بالغ بر یک میلیارد و 700 میلیون تومان برای اجرا به کمیته امداد امام خمینی(ره) کردستان واگذار شده است.

رحیمی با بیان اینکه از سال 84 به‌ کارگیری روحانیان در هر شهرستان به عنوان مسئولان زکات در دستور کار قرار گرفت، عنوان کرد: از سال 89 تاکنون 200 مسجد از محل جمع‌آوری زکات احداث شده است.

وی در ادامه با تشریح وظایف عاملان امر مقدس زکات، اجرای برنامه‌ها و دستورالعمل‌های کمیته امداد امام خمینی(ره)، برقراری ارتباط مناسب با شوراهای اسلامی و مردم و همچنین تبلیغ زکات و ترغیب شهروندان به پرداخت آن را از اولویت‌های این نهاد برشمرد.

معاون توسعه مشارکت ‌های مردمی کمیته امداد کردستان تحویل روزانه یا مرحله‌ای زکات به کمیته امداد امام خمینی و اجتناب از نگهداری آن را توسط عاملان خواستار شد و افزود: این مسئله طی صورت جلسه ‌ای به امضای عامل جمع ‌آوری زکات، تحویل گیرنده و رئیس شورای اسلامی رسیده است.

رحیمی با تاکید بر اینکه ارائه رسید به افرادی که زکات پرداخت می ‌کنند ضروری است، گفت: عاملان زکات باید دارای حکم معتبر و مجوز لازم از سوی دبیرخانه باشند.

وی ادامه داد: این عاملان باید با مسئولان مرتبط با زکات، معاونان مشارکت‌های مردمی و مدیران کمیته امداد شهرستان‌ها نیز ارتباط تنگاتنگی برقرار سازند.

وی در پایان با اشاره به دستور صریح مقام معظم رهبری در خصوص لزوم بازنگری در مسائل مرتبط با زکات یادآور شد: باید در این باره اقدامات کافی صورت بگیرد تا این واجب الهی به درستی در جامعه پیاده شود.

