غلامعلی جعفرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اینکه نقش نظارتی در دولت دهم بسیار کمر نگ شده است، افزود: این امر رانت خواری را به شدت در کشور افزایش می دهد.

وی همچنین به ضوابطه مندی در انتصاب مدیران اشاره کرد و اظهارداشت: در دوساله آخر دولت اصلاحات آئین نامه ای جامع و کاملی در شورای عالی اداری کشور به تصویب رسید که شرایط احراز و انتصاب مدیران در آن تعیین شده بود که متاسفانه این آئین نامه از سوی دولت نهم و دهم به دور انداخته شد.

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه دولت یازدهم باید اقتصادی و پاسخگو باشد، گفت: برگزاری انتخابات مختلف در کشور نشان از مردم سالاری، جمهوریت و اسلام خواهی نظام و ملت است.

وی با اعلام اینکه ملت با بصیرت و آگاه ایران اسلامی همیشه و در همه صحنه ها همواره حضوری فعال داشته اند، افزود: امتیاز ویژه نظام جمهوری اسلامی ایران نسبت به همه سیستم های حکومتی در جهان وجود " ولایت فقیه " است.

جعفرزاده اظهارداشت: انتخابات عرصه نمایش قدرت ملی مردم است و حضور حداکثری آنان در پای صندوق های رای بیانگر عزم و اراده سیاسی ملت و اقتدار نظام جمهوری اسلامی است.

وی در ادامه نقش شوراهای اسلامی در عمران و آبادی و توسعه همه جانبه مناطق شهری و روستاها را مهم دانست و یادآورشد: کسانی که می توانند در این عرصه موثر باشند، نام نویسی کنند.