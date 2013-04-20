ناصر مسیبیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از روز بیست و ششم فروردین ماه کار ثبت نام کاندیداهای چهارمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در فرمانداری و بخشداری های دورود آغاز شده است.

وی در ادامه عنوان کرد: تاکنون تعداد 110 نفر در مجموع برای شرکت در شوراهای شهر و روستا در این شهرستان ثبت نام کرده اند.

مسئول امور اجتماعی فرمانداری شهرستان دورود ادامه داد: از این تعداد 76 نفر آنها برای شوراهای روستایی و 34 نفر برای شوریای شهرهای چالانچولان و دورود ثبت نام کرده اند.

مسیبیان این آمار را تا پایان روز پنجم ثبت نام اعلام کرد و تصریح کرد: تعداد 39 نفر این ثبت نامی ها تاکنون برای تأیید پرونده به فرمانداری و بخشداری های شهرستان دورود مراجعه کرده اند.