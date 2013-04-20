سید قاسم حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این میزان تا پایان وقت اداری ششمین روز از مهلت ثبت نام این دوره انتخابات در شهر و روستا در استان نامنویسی کرده اند.

وی اظهار داشت: از این تعداد، سه هزار و 746 نفر مرد و بقیه بانوان هستند که برای عضویت در این دوره انتخابات ثبت نام کرده اند.

وی عنوان کرد: برابر جدول زمانبندی ثبت نام انتخابات، مهلت قانونی ثبت نام از نامزدهای شرکت در انتخابات شوراها از تاریخ 26 فروردین ماه به مدت یک هفته انجام می شود.

حسینی گفت: داوطلبان تا پایان وقت قانونی اول اردیبهشت ما مهلت ثبت نام دارند و علاقمندان در فرصت باقیمانده نسبت به ثبت نام اقدام داشته باشند.

چهارمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در 926 روستا و 26 شهر گلستان برگزار می شود.