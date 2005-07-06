فيلم عطر با شركت داستين هافمن هفته آينده كليد مي خورد

" داستين هافمن "

به گزارش خبرنگارسينمايي "مهر" اين اثركه ازحضور" داستين هافمن " درنقش محوري سود مي جويد محصولي ازشركت فيلمسازي فاكس قرن بيستم خواهد بود.

" هافمن " اعلام كرد كه به محض اينكه پيشنهاد حضوردراين اثررا ازسوي دوست كارگردانش " تام تايكور" دريافت كرد بدون كوچكترين ترديدي پذيرفت .

هنرپيشه نامي فيلمهاي " مرد باراني " و" كريمر برعليه كريمر" دراين اثرايفاي نقش كاراكتر" ژوزف بالديني" را برعهده دارد كه عطرفروش است.

وي اعلام كرد: بيست سال پيش به محض اينكه كتاب " پاتريك ساسكيند " روي پيشخوان كتابفروشي ها قرارگرفت آن را خريداري كرده وخواندم.

" هافمن " دراين مورد مي گويد :" درآن زمان اين كتاب درزمره آثاري قرارداشت كه همه بايد مي خواندند."

ازديگرهنرپيشگان اين فيلم مي توان به " بن ويشاو"، بازيگرجوان انگليسي اشاره كرد كه نقش " گرينولي " را بازي مي كند. اين درحاليست كه " الن ريكمن " نيزدرنقش " آنتويين ريچيز" حضوردارد.اين فيلم دربهار2006 روانه سالنهاي سينما مي شود.

