به گزارش خبرنگار مهر اسماعيلي شيخي صبح امروز به خبرنگاران گفت: اين طرح به منظور افزايش سطح آگاهي و توان امدادي دانش آموزان داوطلب در راستای مقابله و کاهش آثار بلایای طبیعی در زمان وقوع حوادث به مرحله اجرا در خواهد آمد.

وی گفت: در این طرح مديران ومربيان داوطلب با همكاري سازمان هلال احمردر قالب يك دوره كارگاه آموزشي حضوري و مهارتي به مدت 15ساعت شرکت خواهند داشت.

وی افزود به منظور تکمیل دوره آموزشي، مربیان شرکت کننده در این کلاس ها نسبت به گذراندن دوره تكميلي به مدت 7 ساعت آموزش لازم را فرا خواهند گرفت.

وی با بیان اینکه تعداد 128 مدير و مربي مدارس راهنمایی استان در این طرح شرکت خواهند داشت ادامه داد: این طرح بزودی در تعداد 109 مدرسه در سطح استان به مرحله اجرا در خواهد آمد.

وی گفت: در این راستا همچنین نسبت به چاپ و توزیع كتابچه های اموزشي به منظور اشنایی دانش آموزان با نحوه مدیریت حوادث و بلایای طبیعی در سطح مدارس راهنمایی اقدام شده است.