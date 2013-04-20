به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر ولایتی در دیدار با گروهی از اهالی استان ایلام با اشاره به مسئله انتخابات پیش رو گفت: یکی از عللی که مقام معظم رهبری امسال را سال حماسه سیاسی نامیده اند موضوع انتخابات است.

وی عنوان کرد: انتخابات این دفعه تشابه زیادی با انتخابات قبلی ندارد، ویژگیها حساسیت ها، سختی ها و عبور از این مراحل نیازمند تدبیر جدی و حرکتی حماسی است. امیدوارم با تلاش مردم ایران و دلاوران ایلام که از اصیل ترین طوایف ایرانی هستند، همه حضوری پرشور داشته باشند.



وی با ابراز امیدواری از اینکه دولت آینده پشتوانه بالای مردمی داشته باشد، تاکید کرد: هر مقدار حضور مردم جدی تر باشد این پشتوانه قوی تر خواهد بود و دولت آینده با پشتگرمی و توان بالاتری با مشکلات موجود مواجه خواهد شد.



عضو ائتلاف پیشرفت یادآور می شود: شاید هیچگاه مانند امروز مصمم نبوده ام؛ بخشی از علل این تصمیم این است که ایران با این عظمت، با این پشتوانه تاریخی و جغرافیای ارزشمند که باید آن را همچون گوهری تابناک دانست و مردم نباید دچار مشکلات اولیه زندگی باشند. حل این مشکلات نه غیر ممکن است و نه مشکل، بلکه نیازمند سیاست و تدبیر درست است ، کشوری با این همه امکانات طبیعی، وسعت و تعداد زیاد همسایگان، امکان تامین بخش زیادی از اقتصاد بدون نفت را مهیا کرده است.



وی تصریح کرد: زندگی عشایری زندگی آسانی نیست؛ نماد فرهنگ کهن ایران است و همانگونه که خانواده عامل انسجام است، یک عشیره نیز نقش مهمی در انسجام ملی دارد.



وی با اشاره به تعدد کاندیداها گفت : نباید کاری کرد که آرا متفرق شود.



ولایتی با اشاره به ائتلاف اصولگرایان که وی نیز یکی از ارکان آن است، افزود: تلاش می کنیم تا با گروه ها و ائتلاف های اصولگرایان به یک اتحاد برسیم چراکه در هر حال کشور بیشتر از یک رئیس جهمور نمی خواهد و لازم است هنگامی که اصولگرایان به یک نفر رسیدند از باب رضای خدا آماده باشیم به نفع یکدیگر کنار بکشیم و کمک کنیم.





دبیرکل مجمع بیداری اسلامی در پایان با بیان اینکه باید همگی حافظین این کشور باشیم، گفت: کشورمان در جهان اسلام بی نظیر است و امروز که جمهوری اسلامی ایران امید همه مسلمین و پیروان اهل بیت (ع) است باید حداقل نیازمندیهای مردم برطرف و مشکلات مهم اقتصادی مانند تورم و کاهش ارزش پول ملی رفع شود که این کارها غیر ممکن نیست