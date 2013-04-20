صعود تیم بدمینتون گنبدکاووس به لیگ برتر

به گزارش خبرنگار مهر، تیم بدمینتون گنبدکاووس برای اولین بار در هجدهمین دوره مسابقات لیگ بدمینتون با پیروزی 3 بر یک برابر پالایشگاه شاژند اراک به لیگ برتر راه یافت.

در این دیدار که بعد از ظهر شنبه در خانه بدمینتون گنبدکاووس برگزار شد، تیم گنبدی موفق به کسب پیروزی شد. همچنین مسابقات پایانی بصورت رفت و برگشت برگزار شد که دیدار رفت نیز 3 بر 2 به نفع تیم گنبدی پایان یافت.

درخشش گلستان در لیگ دسته یک دارت بانوان کشور

ششمین و آخرین مرحله از دومین دوره بازی‌های لیگ دسته یک و زیر گروه دارت بانوان کشور در مجموعه شهید کشوری تهران به کار خود پایان داد.

این مسابقات به صورت بازی 501 دبل ( به صورت 3 لگ از 5 لگ ) انجام شد که در پایان 6 دوره مسابقه در لیگ دسته اول سونیا جرجانی با 32 امتیاز از گلستان به سکوی قهرمانی دست یافت و در رنکینگ اردوی تیم ملی قرار گرفت.

در زیر گروه این مسابقات ساجده احمدی با 104 امتیازو سمانه ایمانی با 64 امتیاز به ترتیب اول و ششم شدند ودر فصل آینده در لیگ دسته یک بازی خواهد کرد.